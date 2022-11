Republika podáva pre zmluvy Banskobystrického kraja trestné oznámenie

Banská Bystrica 21. novembra (TASR) – Mimoparlamentné hnutie Republika podáva pre zmluvy na externé právne služby, ktoré v uplynulých rokoch uzatvoril Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) so spoločnosťou Taylor Wessing, trestné oznámenie. BBSK reagoval, že samosprávy bežne využívajú okrem interných právnych oddelení aj služby externých právnických kancelárií.



Podľa Republiky si BBSK zazmluvnil v rokoch 2017 až 2022 externé právne služby v hodnote viac ako 1,2 milióna eur, a to napriek tomu, že kraj disponuje právnym oddelením. Na časť zmlúv mal BBSK podľa hnutia uplatniť výnimku z verejného obstarávania. "Okrem skutočnosti, že sa jednalo o porušenie zákona o verejnom obstarávaní, nemožno takýto postup považovať za hospodárne a efektívne nakladanie s verejnými financiami samosprávneho kraja," uviedol hovorca Republiky Ondrej Ďurica.



Kraj poukázal na to, že samosprávy i štát externé právne služby bežne využívajú. "Deje sa tak najmä pri sporoch, ktoré si vyžadujú úzku špecializáciu, v ktorých ide o vysoké finančné čiastky, a kde je potrebné zastupovanie v konaniach priamo na súdoch," vysvetlila pre TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Firma Taylor Wessing kraj zastupuje v špecifických sporoch, ktoré vo finančnom vyjadrení spolu s prípadnými súdnymi trovami a poplatkami presahujú sumu 30 miliónov eur. Od decembra 2018 kraj spoločnosti zaplatil vyše 510.000 eur, z toho takmer 280.000 eur za zastupovanie v súdnych sporoch, ktoré súviseli s takzvanými "Kotlebovými dodatkami".



"Zvyšných 231.746,05 eura je za zastupovanie a právne poradenstvo v iných sporoch, ktoré kraj zdedil po bývalých vedeniach, respektíve za konzultácie pri kreovaní novely zákona o verejnej doprave. Celková suma predstavuje priemerne menej ako 0,06 percenta z rozpočtu kraja," dodala Štepáneková s tým, že kraj informáciami o začatí trestného stíhania v predmetnej veci zatiaľ nedisponuje.