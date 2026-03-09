< sekcia Regióny
Respiračných i chrípkových ochorení v Trenčianskom kraji pribudlo
Autor TASR
Trenčín 9. marca (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 4701 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť na ARO o 4,98 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 2453 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 790 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Partizánske.
Z celkového počtu respiračných ochorení nahlásili minulý týždeň v TSK 1040 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chrípková chorobnosť o 7,98 percenta.
Pre chrípku nemuseli minulý týždeň prerušiť školské vyučovanie v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji. Zákaz návštev platí na všetkých oddeleniach Nemocnice s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom a v nemocnici Agel v Bánovciach nad Bebravou.
