Respiračných ochorení v Trenčianskom kraji mierne ubudlo
Autor TASR
Trenčín 27. apríla (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 2758 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na ARO o 5,87 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 1713 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť, 888 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Prievidza.
Z celkového počtu respiračných ochorení nahlásili lekári 144 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť klesla o 4,69 percenta. Pre chrípku nemuseli prerušiť školskú dochádzku v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji.
