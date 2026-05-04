Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 4. máj 2026Meniny má Florián
< sekcia Regióny

Respiračných ochorení v Trenčianskom kraji ubudlo

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 1556 ochorení na 100.000 obyvateľov.

Autor TASR
Trenčín 4. mája (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 2679 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na ARO o 3,91 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.

Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 1556 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 736 ochorení na 100.000 obyvateľov - bola v okrese Prievidza.

Z celkového počtu respiračných ochorení nahlásili lekári v TSK 185 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 27 percent. Pre chrípku nemuseli prerušiť vyučovanie v žiadnej škole ani školskom zariadení v kraji.
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

OTESTUJTE SA: Najvyššie, najhlbšie, najväčšie. Poznáte tieto extrémy?