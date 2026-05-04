< sekcia Regióny
Respiračných ochorení v Trenčianskom kraji ubudlo
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 1556 ochorení na 100.000 obyvateľov.
Autor TASR
Trenčín 4. mája (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 2679 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na ARO o 3,91 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 1556 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 736 ochorení na 100.000 obyvateľov - bola v okrese Prievidza.
Z celkového počtu respiračných ochorení nahlásili lekári v TSK 185 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 27 percent. Pre chrípku nemuseli prerušiť vyučovanie v žiadnej škole ani školskom zariadení v kraji.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 1556 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 736 ochorení na 100.000 obyvateľov - bola v okrese Prievidza.
Z celkového počtu respiračných ochorení nahlásili lekári v TSK 185 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 27 percent. Pre chrípku nemuseli prerušiť vyučovanie v žiadnej škole ani školskom zariadení v kraji.