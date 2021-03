Respirátory chce Nitra rozdávať seniorom na budúci týždeň

Nitra 18. marca (TASR) – Nitrianski seniori vo veku nad 65 rokov dostanú od mesta respirátory. O ich nákupe rozhodlo mestské zastupiteľstvo ešte vo februári, po neúspešnej obchodnej súťaži ich mesto nakúpi až teraz.



Radnica pôvodne chcela obstarať pre viac ako 16.000 seniorov po dva opakovane použiteľné respirátory. „Ukázalo sa, že také nevieme zohnať. Rozhodli sme sa preto nakúpiť nie po dva, ale po tri kusy jednorazových respirátorov pre každého seniora nad 65 rokov. Distribuované budú do poštových schránok, začať by sme mali v priebehu budúceho týždňa,“ uviedol prednosta mestského úradu Martin Horák.



Radnica v uplynulých mesiacoch pre seniorov zabezpečila aj vitamínové balíčky. V budúcnosti ich už kupovať zrejme nebude. Jedným z dôvodov je aj vlna kritiky za to, že vitamíny dostali iba ľudia organizovaní v niektorej zo seniorských organizácií. „Okrem toho vyšlo viacero štúdií, podľa ktorých tie vitamíny, ktoré boli považované za účinné, ako je vitamín D alebo zinok, nemajú výrazný vplyv na ochorenie COVID-19,“ skonštatoval Horák.



Druhým dôvodom je rozbehnuté očkovanie proti ochoreniu. „To sa nám značne pohlo. Podľa informácií, ktoré som dostal v pondelok 15. marca z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre, je už dvomi dávkami očkovaných 37 percent ľudí nad 65 rokov. Tých, ktorí dostali aspoň jednu dávku, je určite ešte vyššie percento. Seniori majú teraz naozaj možnosť masívne sa nechať očkovať, aj keď sú tam isté limity. A keď porovnáme vitamíny a očkovanie, tak je jasné, že očkovanie je jediná možnosť, ktorá môže pomôcť. Samozrejme, ak sa mestské zastupiteľstvo uznesie, že máme nakúpiť vitamíny, tak sa podľa toho zariadime,“ dodal Horák.