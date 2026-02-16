< sekcia Regióny
Reštaurátori začali s obnovu storočného organa v Šali
Autor TASR
Šaľa 16. februára (TASR) - Reštaurátori z organárskych dielní Žilina začali s generálnou rekonštrukciou storočného organa v Kostole svätej Margity Antiochijskej v Šali. Podľa slov farára farnosti Šaľa Maroša Loviča budú práce trvať približne jeden rok a náklady na obnovu dosiahnu sumu okolo 100.000 eur.
Ako uviedol reštaurátor Marián Muška, v pondelok sa začala demontáž organa, ktorý sa skladá z 1500 píšťal a množstva ďalších súčastí. „Píšťaly sa vyberú zabalia a prevezú do dielní v Žiline. Neskôr sa prevezú aj ďalšie časti. Všetky tie diely, vzdušnica, mech, traktúra, skriňa a ostatné sa rozoberú. Bude prebiehať rekonštrukcia a výmena poškodených častí, inštaluje sa nový ventilátor a všetko, čo tam chýba, sa doplní. Potom sa organ opätovne prevezie do kostola, vyvezie sa na chór, kde sa poskladá a následne budú prebiehať posledné intonačné a zvukové práce, ladenie a prispôsobenie zvuku organa danému priestoru,“ vysvetlil Muška
Oprava a reštaurátorské práce sa budú uskutočňovať približne jeden rok. „Treba si uvedomiť, že organ je kráľovský hudobný nástroj nielen svojím zvukom a veľkosťou, ale aj komplikovanosťou a zložitosťou. Som presvedčený, že po dôkladnej oprave, revízii, reintonácii a naladení bude znova slúžiť tak, ako v minulosti. Bude ďalšie desaťročia prinášať radosť ľuďom a zapojí sa nielen do liturgického diania, ale aj do kultúrneho a hudobného života mesta,“ povedal Muška
Obnova organa je financovaná predovšetkým z benefičných akcií a zbierok, ktoré sa konajú každý mesiac. „Na opravu sa vyzbierali samotní Šaľania a všetci tí, ktorým leží na srdci osud tohto storočného organa. Je to nástroj, ktorý zjednocuje veriacich a sme vďační za každú pomoc a podporu,“ skonštatoval Lovič.
„Máme radosť z toho, že sa organ v Kostole svätej Margity Antiochijskej začína reštaurovať. Je súčasťou hmotného historického dedičstva nášho mesta a patrí všetkým občanom. Je to veľmi vzácny nástroj a jeho pamäť siaha veľmi ďaleko do našej histórie,“ doplnil primátor Šale Jozef Belický.
