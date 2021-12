Reštaurovanie unikátnej výzdoby v humenskom kaštieli napreduje

Humenné 19. decembra (TASR) – Reštaurovanie výzdoby na Slovensku unikátnej Izby uhorských kráľov v priestoroch Vihorlatského múzea (VM) v Humennom napredovalo aj v roku 2021. Vďaka grantovej schéme Ministerstva kultúry SR v programe Obnovme si svoj dom tam časť zo zreštaurovaných obrazov tvoriacich kompletnú galériu uhorských panovníkov na konci ďalšej etapy rozsiahlych reštaurátorských prác aj osadia.



Cieľom v poradí siedmej etapy obnovy jednej zo štyroch zachovaných miestností renesančného kaštieľa bolo ukončiť reštaurovanie posledných súčastí unikátnej výzdoby z konca 18. storočia a tiež inštalácia jej časti na východnú stenu miestnosti. "Reštaurátor potrebuje prísť na spôsob, ako to upevniť na stenu a ako to výtvarne dať dohromady. Treba to poskladať tak, aby to bolo aj oku lahodiace," priblížila pre TASR zástupkyňa riaditeľa VM Ivana Strakošová.



Podľa jej slov je Izba uhorských kráľov slovenským unikátom, keďže je jedinou kompletnou galériou uhorských panovníkov, a to od Gejzu I. po Máriu Teréziu. "Dokonca je tu aj portrét Jána Hunyadiho ako gubernátora," podotkla. Zriaďovanie tematicky ladených izieb malo byť podľa Strakošovej v 18. storoční u šľachty módnym trendom, objednávateľom veľkolepej interiérovej výzdoby v humenskom kaštieli bol Štefan Csáky XIV., realizátorom vtedajší dvorný maliar rodiny Martin Johann Schmidt. "Pre nekvalitnú omietku, na ktorú sa nedalo maľovať, vytvoril sériu 15 veľkých a 15 malých obrazov na plátne doplnených textami na dreve. Aby bola výzdoba kompletná a ničím nerušená, na plátno namaľoval aj ornamenty nároží a na drevo výplne medzi jednotlivými obrazmi,“ predstavila Strakošová charakter reštaurovanej výzdoby.



"Tým, že bola pôvodná technológia zlá, to kládlo veľké nároky na reštaurovanie, lebo okrem toho, že to bolo minimálne raz premaľované, ešte aj pôvodná technológia bola málo trvácna, to znamená, že aj spôsob reštaurovania sa tomu musel prispôsobiť," ozrejmil autorizovaný reštaurátor Ľubomír Cáp špecifiká obnovných prác s tým, že okrem samotných premaľovávaných a niekoľko nanovo maľovaných portrétov, musel v mnohých prípadoch reštaurovať i plátno a tiež rámy. Len očistenie jednej maľby do čo najpôvodnejšej podoby mu trvalo aj 40 hodín, chýbajúce portréty doplnil podľa pôvodnej predlohy výzdoby, tlače zo 17. storočia. Cáp očakáva, že po inštalovaní všetkých reštaurovaných častí nástennej výzdoby bude Izbu uhorských kráľov možné prezentovať v jej pôvodnom barokovom výraze.