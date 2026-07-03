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Reštituenti z bývalého obvodu Javorina chcú s rezortom obrany dialóg
V roku 1952 komunistický režim násilne vysťahoval z obcí Blažov, Dvorce, Ľubické Kúpele a Ruskinovce viac ako 480 rodín, približne 3200 ľudí, ktorým boli vtedajšou mocou odňaté domovy a pôda.
Autor TASR
Levoča 3. júla (TASR) - Reštituenti a zákonní vlastníci pozemkov v bývalom vojenskom obvode Javorina ostro nesúhlasia so zámermi Ministerstva obrany (MO) SR opätovne zriadiť vojenský obvod na území, ktoré bolo po desaťročiach sporov v roku 2011 vrátené pôvodným vlastníkom. V tlačovej správe, ktorú zaslali TASR, vyzývajú rezort na otvorený dialóg a rešpektovanie ich vlastníckych práv. Odmietajú takisto akékoľvek jednostranné kroky zo strany ministerstva, ako sú nátlakové ponuky na zámeny či odpredaj pozemkov.
V roku 1952 komunistický režim násilne vysťahoval z obcí Blažov, Dvorce, Ľubické Kúpele a Ruskinovce viac ako 480 rodín, približne 3200 ľudí, ktorým boli vtedajšou mocou odňaté domovy a pôda. „Podľa nálezu Ústavného súdu z roku 2013 sa tieto reštitúcie dotýkajú až 30.000 slovenských občanov,“ uviedli reštituenti.
Tvrdia, že po zrušení vojenského obvodu v roku 2011 mali nádej na obnovu života v týchto dolinách. Zároveň pripomínajú, že územie sa v priebehu rokov premenilo na obľúbenú a masovo využívanú turistickú oblasť, do ktorej sa preinvestovali milióny eur. Aktuálne vyjadrenia ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) o bezpečnostnom záujme štátu a potrebe opätovného využitia tohto územia pre obranné prostriedky vnímajú ako novú existenčnú hrozbu a pokračovanie historickej nespravodlivosti. Upozorňujú, že kroky MO sú bez verejnej diskusie, bez analýz a tlak na reštituentov sa stupňuje takmer každý týždeň.
„Štát sa snaží operovať vágne definovanými bezpečnostnými záujmami, aby opätovne prevzal kontrolu nad naším majetkom. Sme presvedčení, že skutočným cieľom týchto krokov nie je obrana štátu, ale pokračovanie v nelegitímnych majetkových špekuláciách a zamedzenie vlastníkom v plnom využívaní ich pôdy,“ uvádzajú zástupcovia reštituentov. Poukazujú pritom na fakt, že štát už raz uznal neopodstatnenosť vojenského obvodu, keď ho v roku 2011 zrušil. Vlastníci pozemkov sú odhodlaní brániť svoje práva všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.
Zároveň apelujú na verejnosť a volených zástupcov, aby venovali pozornosť tomuto prípadu, ktorý „je zrkadlom prístupu štátu k majetku občanov, ktorým bola v minulosti spôsobená veľká trauma“. Pripomínajú tiež, že aktuálne je proti znovuobnoveniu vojenského obvodu spustená aj petícia. Doposiaľ sa pod ňu podpísalo takmer 5000 ľudí. Iniciovala ju strana Sloboda a Solidarita.
Zámer obnoviť vojenský obvod potvrdil minister obrany Kaliňák ešte začiatkom júna na rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru. Zároveň vylúčil, že by rezort plánoval vyvlastniť pozemky pod bývalým vojenským obvodom v Kežmarskom okrese. S tisícami vlastníkov sa chce dohodnúť v priebehu nasledujúcich troch rokov. Slovenské ozbrojené sily podľa neho potrebujú nový výcvikový priestor. Minister dodal, že približne o 15 rokov by mala byť Javorina plne dobudovaná. Zatiaľ však nevie, či na území znovu vznikne aj vojenský obvod. Na zriadenie výcvikového priestoru to podľa neho automaticky nutné nie je.
V roku 1952 komunistický režim násilne vysťahoval z obcí Blažov, Dvorce, Ľubické Kúpele a Ruskinovce viac ako 480 rodín, približne 3200 ľudí, ktorým boli vtedajšou mocou odňaté domovy a pôda. „Podľa nálezu Ústavného súdu z roku 2013 sa tieto reštitúcie dotýkajú až 30.000 slovenských občanov,“ uviedli reštituenti.
Tvrdia, že po zrušení vojenského obvodu v roku 2011 mali nádej na obnovu života v týchto dolinách. Zároveň pripomínajú, že územie sa v priebehu rokov premenilo na obľúbenú a masovo využívanú turistickú oblasť, do ktorej sa preinvestovali milióny eur. Aktuálne vyjadrenia ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) o bezpečnostnom záujme štátu a potrebe opätovného využitia tohto územia pre obranné prostriedky vnímajú ako novú existenčnú hrozbu a pokračovanie historickej nespravodlivosti. Upozorňujú, že kroky MO sú bez verejnej diskusie, bez analýz a tlak na reštituentov sa stupňuje takmer každý týždeň.
„Štát sa snaží operovať vágne definovanými bezpečnostnými záujmami, aby opätovne prevzal kontrolu nad naším majetkom. Sme presvedčení, že skutočným cieľom týchto krokov nie je obrana štátu, ale pokračovanie v nelegitímnych majetkových špekuláciách a zamedzenie vlastníkom v plnom využívaní ich pôdy,“ uvádzajú zástupcovia reštituentov. Poukazujú pritom na fakt, že štát už raz uznal neopodstatnenosť vojenského obvodu, keď ho v roku 2011 zrušil. Vlastníci pozemkov sú odhodlaní brániť svoje práva všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.
Zároveň apelujú na verejnosť a volených zástupcov, aby venovali pozornosť tomuto prípadu, ktorý „je zrkadlom prístupu štátu k majetku občanov, ktorým bola v minulosti spôsobená veľká trauma“. Pripomínajú tiež, že aktuálne je proti znovuobnoveniu vojenského obvodu spustená aj petícia. Doposiaľ sa pod ňu podpísalo takmer 5000 ľudí. Iniciovala ju strana Sloboda a Solidarita.
Zámer obnoviť vojenský obvod potvrdil minister obrany Kaliňák ešte začiatkom júna na rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru. Zároveň vylúčil, že by rezort plánoval vyvlastniť pozemky pod bývalým vojenským obvodom v Kežmarskom okrese. S tisícami vlastníkov sa chce dohodnúť v priebehu nasledujúcich troch rokov. Slovenské ozbrojené sily podľa neho potrebujú nový výcvikový priestor. Minister dodal, že približne o 15 rokov by mala byť Javorina plne dobudovaná. Zatiaľ však nevie, či na území znovu vznikne aj vojenský obvod. Na zriadenie výcvikového priestoru to podľa neho automaticky nutné nie je.