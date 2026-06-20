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Retro deň v Dúbravke ukáže zábavu v dobe bez mobilov a chatov
Starosta Dúbravky Martin Zaťovič zdôraznil, že cieľom podujatia nie je nostalgické spomínanie.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Návštevníci Parku Pekníkova v bratislavskej Dúbravke môžu v sobotu popoludní zažiť Retro deň. Tradičným podujatím chce mestská časť Bratislava - Dúbravka prepojiť generácie.
Starosta Dúbravky Martin Zaťovič zdôraznil, že cieľom podujatia nie je nostalgické spomínanie. „Chceme ukázať dnešným deťom, ako sa zabávali ich rodičia a starí rodičia v období bez mobilov, sociálnych sietí, chatov a počítačových hier,“ vysvetlil. „Návštevníci si budú môcť vyskúšať skákanie cez gumu, guličky, škôlku, céčka na čiaru, švihadlo, preťahovanie lanom či skok vo vreci,“ dodal.
Súčasťou programu, ktorý sa začína o 14.00 h bude v priebehu podujatia aj spartakiáda. Práve spoločné cvičenie patrí každoročne medzi najobľúbenejšie momenty akcie.
Starosta Dúbravky Martin Zaťovič zdôraznil, že cieľom podujatia nie je nostalgické spomínanie. „Chceme ukázať dnešným deťom, ako sa zabávali ich rodičia a starí rodičia v období bez mobilov, sociálnych sietí, chatov a počítačových hier,“ vysvetlil. „Návštevníci si budú môcť vyskúšať skákanie cez gumu, guličky, škôlku, céčka na čiaru, švihadlo, preťahovanie lanom či skok vo vreci,“ dodal.
Súčasťou programu, ktorý sa začína o 14.00 h bude v priebehu podujatia aj spartakiáda. Práve spoločné cvičenie patrí každoročne medzi najobľúbenejšie momenty akcie.