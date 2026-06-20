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Retro deň v Dúbravke ukáže zábavu v dobe bez mobilov a chatov

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Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Starosta Dúbravky Martin Zaťovič zdôraznil, že cieľom podujatia nie je nostalgické spomínanie.

Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Návštevníci Parku Pekníkova v bratislavskej Dúbravke môžu v sobotu popoludní zažiť Retro deň. Tradičným podujatím chce mestská časť Bratislava - Dúbravka prepojiť generácie.

Starosta Dúbravky Martin Zaťovič zdôraznil, že cieľom podujatia nie je nostalgické spomínanie. „Chceme ukázať dnešným deťom, ako sa zabávali ich rodičia a starí rodičia v období bez mobilov, sociálnych sietí, chatov a počítačových hier,“ vysvetlil. „Návštevníci si budú môcť vyskúšať skákanie cez gumu, guličky, škôlku, céčka na čiaru, švihadlo, preťahovanie lanom či skok vo vreci,“ dodal.

Súčasťou programu, ktorý sa začína o 14.00 h bude v priebehu podujatia aj spartakiáda. Práve spoločné cvičenie patrí každoročne medzi najobľúbenejšie momenty akcie.
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