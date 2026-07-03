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RETROVLAKY V OHROZENÍ: Obľúbenú jazdu museli zrušiť
Po pilotnej júnovej jazde retrovlaku sa mali na trati Nitra - Radošina konať v priebehu leta ďalšie tri.
Autor TASR
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Nitra 3. júla (TASR) - Jazdy zážitkových retrovlakov na trati Nitra - Radošina sú ohrozené. Organizoval ich Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v spolupráci s obcami. Po prvej jazde, ktorá sa konala 6. júna, mala 4. júla nasledovať ďalšia. Tá je však zrušená.
Ako sa uvádza na webovej stránke vlaky.net, k zrušeniu jazdy došlo pre havarijný stav infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky na trati 142 v úseku Čab - Kapince. Problémy potvrdil aj podpredseda NSK Jozef Stankovský. „Evidujeme uzávery na trase, zatiaľ nám však oficiálne stanovisko železníc neprišlo,“ skonštatoval počas rokovania krajského zastupiteľstva 29. júna.
Po pilotnej júnovej jazde retrovlaku sa mali na trati Nitra - Radošina konať v priebehu leta ďalšie tri. NSK už pred časom avizoval, že záujem ľudí bol veľký a všetky termíny boli vypredané. Po neočakávaných technických výlukách na železnici hľadá NSK alternatívne trasy.
„Ak železnice neprehodnotia stanovisko, sme pripravení ponúknuť iné destinácie. Vlaky môžu smerovať na sever kraja do Topoľčian, Zlatých Moraviec či Topoľčianok, možno aj na juh regiónu. Samotný koncept retrovlakov je dobrý a flexibilný. Verím, že aj vďaka nemu dokážeme prezentovať pestrosť a ponuku nášho kraja,“ skonštatoval Stankovský.
Ako sa uvádza na webovej stránke vlaky.net, k zrušeniu jazdy došlo pre havarijný stav infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky na trati 142 v úseku Čab - Kapince. Problémy potvrdil aj podpredseda NSK Jozef Stankovský. „Evidujeme uzávery na trase, zatiaľ nám však oficiálne stanovisko železníc neprišlo,“ skonštatoval počas rokovania krajského zastupiteľstva 29. júna.
Po pilotnej júnovej jazde retrovlaku sa mali na trati Nitra - Radošina konať v priebehu leta ďalšie tri. NSK už pred časom avizoval, že záujem ľudí bol veľký a všetky termíny boli vypredané. Po neočakávaných technických výlukách na železnici hľadá NSK alternatívne trasy.
„Ak železnice neprehodnotia stanovisko, sme pripravení ponúknuť iné destinácie. Vlaky môžu smerovať na sever kraja do Topoľčian, Zlatých Moraviec či Topoľčianok, možno aj na juh regiónu. Samotný koncept retrovlakov je dobrý a flexibilný. Verím, že aj vďaka nemu dokážeme prezentovať pestrosť a ponuku nášho kraja,“ skonštatoval Stankovský.