Revitalizácia brownfieldu Palma je opäť bližšie k realizácii
Vyplýva to zo štvrtkového rozhodnutia bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré schválilo zmeny územného plánu v tejto lokalite.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 18. septembra (TASR) - Revitalizácia bývalého výrobného areálu Palmy na Račianskej ulici v bratislavskom Novom Meste, teda premena súčasného brownfieldu na modernú mestskú štvrť, je opäť o niečo bližšie k realizácii. Vyplýva to zo štvrtkového rozhodnutia bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré schválilo zmeny územného plánu v tejto lokalite. Balík zmien a doplnkov by mal vstúpiť do platnosti v najbližších mesiacoch. Výsledkom rokovaní s developerom o tzv. kontribúcii je 58 mestských nájomných bytov.
„V rámci toho, čo bolo pripravené v urbanistickej štúdii, aj v rámci dnes schválenej regulácie očakávam, že vznikne plnokrvná mestská štvrť, ktorá bude lokálnym centrom daného územia,“ uviedol hlavný architekt Bratislavy Juraj Šujan.
Okrem samotného bývania bude mať podľa neho dané územie aj viacero zariadení vybavenosti, a to lokálnej, komerčnej i nekomerčnej, ale aj mestskej, v rámci zachovaných historických objektov. Developer, spoločnosť Corwin, tam uvažuje o kultúrnom využití aj bývalého sila, je tam takisto zámočnícka dielňa či štyri objekty zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok, ktoré budú využité pravdepodobne na účel občianskej vybavenosti.
Hlavný architekt zároveň pripomenul, že dané územie má veľkú výhodu aj v tom, že je priamo na mestskej tangente, ktorá je z dopravného hľadiska zbernou cestou, z urbanistického hľadiska aj akýmsi mestským bulvárom, ktorý by mal byť aj takto budovaný. Hlavná výhoda spočíva podľa neho v existencii električkovej trate, ďalšia je v pomerne blízkej vzdialenosti od zastávky alebo stanice železnice. „Územie je veľmi dobre dopravne napojené. Nielen chceme, ale je to súčasťou dohody s developerom, aby v úseku pred Palmou revitalizoval aj koridor dopravnej cesty, ale zároveň aj mestského bulváru,“ poznamenal Šujan.
Schválené zmeny budú podľa neho platné po „technickom období“, ktoré je nevyhnutné na spracovanie a zverejnenie súhrnného vydania územného plánu. „Bude to v najbližších mesiacoch,“ podotkol Šujan s tým, že postupne budú spresňované ďalšie etapy premeny územia. Pripomenul, že prvú etapu už developer realizuje, keďže sa týka budov, pri ktorých nebola potrebná zmena územného plánu, pretože neboli v rozpore s doteraz platnou reguláciou.
Lokalitou Palma sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo už tretíkrát. Prvýkrát to bolo vlani v júni, keď bola predstavená prerokovaná urbanistická štúdia. V nej boli všetky podrobnosti, o ktoré sa zaujímala verejnosť. Následne v septembri predložili informatívny bod, keď bolo oznámené začatie a obstarávanie. „Takže dnes to už bol technický bod, keď sme už len schvaľovali zmeny a doplnky samotné,“ doplnil Šujan.
Spoločnosť Corwin víta schválenie zmien v územnom pláne, ktorým mestskí poslanci otvorili cestu k premene v súčasnosti nevyužívaného a roky opusteného areálu bývalého závodu na lokálne centrum. Zmena umožní, že na pozemkoch vyhradených pre priemysel môžu vybudovať byty, kancelárie, verejné priestory či kaviarne a reštaurácie.
„Mestské zastupiteľstvo svojím rozhodnutím vypočulo prianie nielen bezprostredných susedov areálu, ale aj Bratislavčanov, ktorí bývajú v iných častiach mesta. Ostatne, o kvalite projektu svedčia aj viaceré prieskumy, ktoré potvrdili potrebu revitalizácie areálu. Vďaka zmene územného plánu sa bude môcť plne rozbehnúť,“ skonštatoval Filip Gulan zo spoločnosti Corwin.
Zmenená regulácia umožňuje spoločnosti napredovať v projektovaní a povoľovaní novej podoby Palmy tak, aby sa na prelome rokov 2027 a 2028 začala výstavba. Zavŕši sa tak proces, ktorý sa začal ešte v roku 2019 kúpou zdevastovaného a nefunkčného areálu a následnou prípravou plánu jeho revitalizácie. „Vzhľadom na čas, ktorý odvtedy uplynul, bude potrebné preveriť, či nie je potrebné niektoré aspekty projektu upraviť. Chceme totiž reagovať na najnovšie trendy a vývoj trhu, čím prinesieme do Bratislavy projekt, po ktorom bude skutočne dopyt,“ doplnil Gulan.
