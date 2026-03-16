< sekcia Regióny
Revitalizácia brownfieldu Palma je opäť o niečo bližšie k realizácii
V rámci prvej etapy má vyrásť šesť objektov s rôznou výškou.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Revitalizácia bývalého výrobného areálu Palmy na Račianskej ulici v bratislavskom Novom Meste, teda premena súčasného brownfieldu na modernú mestskú štvrť, je opäť o niečo bližšie k realizácii. Developerská spoločnosť Corwin získala záväzné stanovisko hlavného mesta pre prvú etapu projektu. Tá sa týka transformácie severnej časti areálu v dotyku s Račianskou ulicou a Novou Cvernovkou.
„Veríme, že sa podarí zvyšné povoľovacie procesy dokončiť tak, aby sme so stavebnými prácami mohli začať v priebehu roka 2027,“ skonštatoval projektový manažér spoločnosti Filip Gulan.
V rámci prvej etapy má vyrásť šesť objektov s rôznou výškou. Najvyššou má byť administratívna budova, avšak aj tá sa má podľa developera v prevažnej miere týčiť len do úrovne piatich podlaží. Doplniť ju má funkčne adaptovaná Zámočnícka dielňa s troma nadzemnými podlažiami a obytné objekty so siedmimi ustúpenými podlažiami. Spolu s kanceláriami má pribudnúť takmer 19.000 metrov štvorcových občianskej vybavenosti celomestského charakteru. Vzniknúť má tiež takmer 6000 metrov štvorcových zelene, dažďová voda má byť zachytávaná na pozemku.
Súčasťou prvej etapy má byť aj komplexná rekonštrukcia Račianskej ulice v dotyku s areálom. Developer už na ňu získal kladné záväzné stanovisko a zrealizovať ju má na úkor svojich pozemkov. Slúžiť by mala verejnosti a postupne i ďalším etapám projektu. Profil Račianskej sa rozšíri na štyri plnohodnotné jazdné pruhy. Pribudnúť má aj nová svetelná križovatka, chodník pre peších či cyklochodník.
Doprava má stáť primárne na využívaní MHD, predovšetkým električiek, ale aj na blízkosti dvoch vlakových staníc. Automobilová doprava zostane vedená po obvode areálu. Po dokončení úvodnej etapy by mala byť motoristom k dispozícii podzemná garáž pre takmer 470 áut.
Okrem revitalizácie Račianskej ulice a poplatku za rozvoj odovzdá developer bezodplatne 58 bytov hlavému mestu v rámci budovania jeho portfólia nájomných bytov. Je to výsledok rokovaní s developerom o tzv. kontribúcii. Vlani v septembri schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo zmeny územného plánu v tejto lokalite.
