Revitalizácia dúbravského Domu služieb v Bratislave sa má začať v lete

Bratislava 12. februára (TASR) - S revitalizáciou Domu služieb a jeho okolia na ulici M. Sch. Trnavského v Dúbravke plánuje hlavné mesto SR Bratislava začať v priebehu leta. Práce by mali trvať do jari budúceho roka. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Revitalizáciou sa komplexne vyrieši estetika tohto verejného priestoru, ktorý bude bezpečnejší, kvalitnejší, krajší," priblížil. V priestore majú odstrániť drevený stánok na ploche pri Dome služieb (bývalý Dom textilu), rovnako má dôjsť k odstráneniu a výmene poškodenej asfaltovej plochy v bezprostrednej blízkosti Domu služieb za dlažbu. "Osadené má byť nové betónové schodisko a rampa smerom k zastávke MHD Záluhy. Smerom do sídliska sa má odstrániť existujúce schodisko, na jeho mieste má vzniknúť vodný prvok, pri ktorom bude z jednej strany nové schodisko a z druhej strany rampa," dodal.



Ďalšie zmeny sa majú týkať úpravy chodníka pri bytovom dome na Ulici Ľuda Zúbka, pribudnúť tam má aj nový zelený priestor s nízkym porastom. "V menšom zelenom ostrove majú byť vysadené nové stromy, pri zelených ostrovoch vymenená vrchná asfaltová vrstva a osadené obrubníky," oznámil hovorca mesta. Súčasťou revitalizácie verejného priestoru je doplnenie verejného osvetlenia, nový mobiliár. "V priľahlej zeleni majú byť realizované dažďové záhrady berúce vodu zo spevnených plôch," opísal Bubla plánované premeny.



Mesto komunikovalo zámer revitalizácie verejného priestoru pri ulici M. Sch. Trnavského už v lete 2021.