Revitalizácia Harmincovej – príbeh so šťastným koncom pre Dúbravčanov

Bratislava 15. júna (OTS) - Navzdory dôležitosti jej strategickej polohy, už roky znepríjemňuje prejazd touto časťou, vodičom, cyklistom aj chodcom. Revitalizácia ulice je tak nevyhnutnosťou, ktorú ale marilo komplikované vlastníctvo pozemkov, kým do procesu nevstúpil developer, ktorý realizuje v blízkosti Harmincovej novú rezidenčnú štvrť Čerešne City , ITB Development.Za proaktívnym gestom developera dať Dúbravke nový mestský bulvár nie je len potreba urobiť „niečo navyše“, ale aj snaha ukázať, že projekt Čerešne má ambíciu stať sa novou modernou rezidenčnou štvrťou. ,,Vytvorením verejného priestoru všetkým Dúbravčanom a so zásadným postavením v skvalitňovaní okolitej infraštruktúry a novými urbánnymi kvalitami, prinesieme osvieženie pre celú mestskú časť,“ vysvetľuje Mgr. arch. Igor Lichý, predseda predstavenstva ITB Development.Cestná komunikácia na Harmincovej ulici v mestskej časti Dúbravka je v podobe, ako ju dnes poznáme, postavená už od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Na prvý pohľad je zjavné, že s jej súčasnými kapacitnými možnosťami a technickou úrovňou zaostáva za nárokmi na modernú cestu.Vyššie načrtnutá situácia nie je pre miestnych žiadnou novinkou. Harmincova bola „horúcim zemiakom“ miestnej samosprávy už mnoho rokov, no každá iniciatíva o zlepšenie doposiaľ narážala na zásadný problém - (ne)vysporiadanie pozemkov. Na to, aby sa mohlo začať s prerábaním Harmincovej, bolo v prvom rade nevyhnutné riešiť komplikovanú situáciu s pozemkami, ktorých vyvlastňovanie mestom je legislatívne zložité. Niektoré predmetné parcely mali duplicitné vlastníctvo alebo dokonca ani neprešli dedičským konaním. ITB Development premieňajú inšpiráciu z pozitívnych príkladov vo svete na dostupnú realitu. V tých sa najschodnejším východiskom stáva práve spojenie síl so silným partnerom zo súkromnej sféry, ochotným investovať vlastný čas, know-how a peniaze na rozhýbanie pomalých procesov a potiahnutie projektu dopredu.Od roku 2014 ITB Development spoločne s Magistrátom hlavného mesta, Generálnym investorom Bratislavy a mestskou časťou Dúbravka, podnikli dôležité kroky potrebné k pretvoreniu Harmincovej ulice na modernú cestnú komunikáciu. Developerovi sa podarilo vykúpiť pozemky v hodnote 719 000 €, ktoré začiatkom roka daroval mestu.Revitalizácia Harmincovej so sebou prinesie plnohodnotnú štvorprúdovú cestu, ktorá výrazne uľahčí každodenný život všetkým účastníkom cestnej premávky, predovšetkým obyvateľom Dúbravky. Pribudne aj nový povrch vozovky a prechod so semaforom pre ešte bezpečnejší pohyb chodcov.