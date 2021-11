Revitalizácia Medickej záhrady v Starom Meste je vo finále

Bratislava 2. novembra (TASR) – Revitalizácia Medickej záhrady, národnej kultúrnej pamiatky, v bratislavskom Starom Meste je vo finále. Mestská časť by mala tento týždeň začať s opravou mlatových chodníkov. Práce, s ktorými by sa malo začať v stredu (3. 11.), by nemali trvať dlhšie ako mesiac. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.



"Aj tentoraz sme to naplánovali tak, aby sme počas rekonštrukčných prác nemuseli areál zatvárať. Záhrada zostáva pre verejnosť otvorená, chodníky, na ktorých budú rekonštrukčné práce prebiehať, budú oplotené, respektíve ohradené," približuje samospráva. Návštevníkov žiada o tolerovanie obmedzení pohybu a o zvýšenú obozretnosť.



V rámci revitalizácie získali nový vzhľad parkové lavičky, ktoré mestská časť dovtedy ošetrovala len novým náterom. Na lavičky boli nainštalované nové drevené latky, farbu zmenila aj ich kovová konštrukcia. Upravená bola aj zeleň. S prácami začala mestská časť v máji.



Medická záhrada prešla kompletnou rekonštrukciou v rokoch 1985 - 1988. V roku 2006 bola zrekonštruovaná sieť komunikácií a chodníkov, v roku 2014 mestská časť vymenila štrkový povrch za mlatový. Neskôr boli komunikácie a chodníky opravované len na miestach, kde bol havarijný stav.