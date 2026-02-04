< sekcia Regióny
Revitalizácia nábrežia prinesie kvalitný verejný priestor pri Dunaji
Revitalizácia nábrežného parku prinesie Bratislavčanom kvalitný verejný priestor pri Dunaji.
Autor OTS
Bratislava 4. februára (OTS) - Zelený pravý breh Dunaja medzi Starým mostom a Mostom Apollo čaká premena. Nábrežný lesopark Lido v najbližších mesiacoch získa podobu prírodne ladeného mestského lesoparku. Bratislavčanom ponúkne nové možnosti oddychu, prechádzok, stretávania aj trávenia voľného času v bezprostrednom kontakte s Dunajom. Projekt vzniká v spolupráci Hlavného mesta Bratislava, JTRE a Penta Real Estate. Cieľom je citlivá obnova územia so zachovaním jeho prírodného charakteru a vytvorenie lepších podmienok na jeho využívanie verejnosťou.
Od februára začínajú prípravné práce na revitalizácii lesoparku Nové Lido. Ide o lokálne, odborné a zároveň citlivé prečistenie porastov, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť návštevníkov, zlepšiť priechodnosť územia a vytvoriť predpoklady pre ďalšiu revitalizáciu. Lesopark je súčasťou prvej etapy tvorby Bratislavského dunajského parku ako širšieho konceptu, ktorý má zlepšiť rekreáciu obyvateľov a zároveň ochranu prírody popri Dunaji. V súlade s požiadavkami zákona o ochrane prírody a krajiny práce spočívajú najmä v čistení od náletových a inváznych drevín, ktoré v území znižujú biodiverzitu a negatívne vplývajú na ekologickú stabilitu a odolnosť pôvodného rázu krajiny.
„Revitalizáciu prírodného územia na nábreží vnímame ako prirodzený prvý krok k rozvoju štvrte Nové Lido. Veríme, že práve takáto verejnoprospešná aktivita pomôže budovať pozitívny vzťah obyvateľov Bratislavy k tomuto výnimočnému, no málo využívanému územiu a zároveň ukáže, že rozvoj mesta môže ísť ruka v ruke s ochranou prírody. Lesopark vytvára rámec pre vznik novej mestskej štvrte, kde budú verejné priestory, promenády a zeleň zohrávať rovnocennú úlohu popri bývaní a občianskej vybavenosti,“ uvádza výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.
Projekt lesoparku Nové Lido vzniká v spolupráci Hlavného mesta SR Bratislava, JTRE a Penta Real Estate a predstavuje prvý viditeľný krok k postupnej premene územia Celomestského centra Petržalka na plnohodnotnú mestskú štvrť. Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov, stavebníkom a garantom verejného záujmu, zatiaľ čo developerské spoločnosti JTRE a Penta Real Estate zabezpečujú realizáciu a financovanie revitalizácie lesoparku v hodnote 1,1 mil. EUR v pomere 70% JTRE a 30% Penta Real Estate, ktorý vychádza z rozdelenia nadväzujúceho územia medzi projekty Nové Lido a Southbank.
„Našou ambíciou je sprístupniť toto územie verejnosti citlivým spôsobom, ktorý rešpektuje jeho prírodný charakter a zároveň vytvára kvalitné podmienky na oddych, šport a rekreáciu v súlade s ochranou prírody. Naším cieľom je najmä zvýšiť bezpečnosť v území, odstrániť odpad a skultúrniť momentálne zanedbaný priestor v tesnom dotyku Starého mosta, čím vznikne príjemné napojenie tohto prírodného územia na nábrežnú promenádu,“ uvádza Jakub Mrva, námestník primátora Bratislavy pre životné prostredie.
„Naša účasť na revitalizácii lesoparku Lido nadväzuje na dlhodobý záujem rozvíjať pravý breh Dunaja ako živú a dostupnú súčasť mesta. Skúsenosti z aktivačnej fázy nášho projektu Southbank nám potvrdili, že ľudia majú veľký záujem o kvalitný verejný priestor a má zmysel im ho otvárať ešte pred samotnou výstavbou. Lesopark vnímame ako dôležitý krok k tomu, aby sa nábrežie stalo miestom každodenného života a jedným z obľúbených miest v Bratislave,“ dopĺňa Peter Čižmár, Senior Business Development Manager Penta Real Estate.
Výsledkom spolupráce bude prírodný lesopark s rozlohou takmer 3,6 hektára, ktorý ponúkne kombináciu upravených pobytových zón a voľnejších prírodných častí, ponechaných prirodzeným procesom. Územím povedie prehľadná sieť peších trás s priepustnými povrchmi, od stabilných štrkových chodníkov až po prírodné štiepkové cesty vedené medzi porastmi. V podmáčaných miestach pribudnú drevené lávky a pochôdzne drevené chodníky, ktoré umožnia pohyb bez poškodzovania pôdy a koreňových systémov stromov. Atmosféru miesta dotvoria prírodné lavičky z popadaných stromov a citlivé umelecké zásahy, ktoré prirodzene zapadnú do prostredia. Hlavným princípom návrhu nábrežného lesoparku je podľa jeho autora, architekta Antonína Nemca z ateliéru krajinnej architektúry ZAAN architects, obnova a zachovanie pôvodného krajinného charakteru lužného lesa.
„Takýchto území v meste postupne ubúda a práve lesopark na Novom Lide má potenciál zostať autentickým fragmentom dunajskej krajiny v jej prirodzenej podobe. Návrh preto stojí na princípoch minimálnych zásahov, rešpektu k prirodzeným procesom a zachovania lužného lesa ako živého ekosystému. Naším cieľom nebolo územie pretvárať, ale umožniť mu ďalej existovať a fungovať v podmienkach mesta,“ dopĺňa Antonín Nemec.
Lesopark ponúkne rôznorodé možnosti trávenia voľného času. Návštevníci tu nájdu pobytové lúky, miesta na sedenie pri rieke, piknikové zostavy a ohniská, ako aj drobnú architektúru, navrhnutú špeciálne pre toto územie. Súčasťou lesoparku budú aj prírodné herné prvky z guľatiny pre deti, vyhliadkové miesta orientované na Dunaj a priestor pre prírodné umelecké inštalácie. Lesopark tak bude slúžiť nielen na každodenné prechádzky, ale aj na neformálne stretávanie, komunitné aktivity či pokojný oddych v prírode. Dôležitou súčasťou revitalizácie je aj nový informačný systém, ktorý návštevníkom priblíži históriu územia, miestnu faunu a flóru a pomôže s orientáciou v lesoparku. Informačné tabule sú navrhnuté z odolných materiálov v kombinácii s prírodným dizajnom tak, aby prirodzene zapadli do prostredia lužného lesa.
Bratislava tak získa nový prírodný lesopark pri Dunaji, ktorý rozšíri sieť verejných priestorov v meste a ponúkne obyvateľom aj návštevníkom miesto na oddych, pohyb a kontakt s prírodou v jedinečnom nábrežnom prostredí.
