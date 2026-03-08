Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Revitalizácia námestia spôsobí v Dunajskej Strede dopravné obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V prvej etape realizácie prác bude uzavretý úsek cesty medzi Hlavnou ulicou a Sládkovičovou ulicou, ako aj priľahlý úsek chodníka.

Autor TASR
Dunajská Streda 8. marca (TASR) - Mesto Dunajská Streda upozorňuje verejnosť na uzáveru v centre mesta a dočasné zmeny v dopravnom režime. Obmedzenia súvisia s revitalizáciou Námestia sv. Štefana. Stavebné práce sa začnú v utorok 10. marca, informovala radnica.

V prvej etape realizácie prác bude uzavretý úsek cesty medzi Hlavnou ulicou a Sládkovičovou ulicou, ako aj priľahlý úsek chodníka. „V tomto období sa uskutočnia dopravné úpravy, práce na vozovke a prvé zemné práce,“ spresnil magistrát. Prvá etapa prác potrvá približne tri mesiace.

Na zabezpečenie plynulosti dopravy bude Sládkovičova ulica za gymnáziom dočasne obojsmerná. Parkovanie pozdĺž ulice bude v tomto období zakázané.
