Revitalizácia námestia spôsobí v Dunajskej Strede dopravné obmedzenia
V prvej etape realizácie prác bude uzavretý úsek cesty medzi Hlavnou ulicou a Sládkovičovou ulicou, ako aj priľahlý úsek chodníka.
Autor TASR
Dunajská Streda 8. marca (TASR) - Mesto Dunajská Streda upozorňuje verejnosť na uzáveru v centre mesta a dočasné zmeny v dopravnom režime. Obmedzenia súvisia s revitalizáciou Námestia sv. Štefana. Stavebné práce sa začnú v utorok 10. marca, informovala radnica.
V prvej etape realizácie prác bude uzavretý úsek cesty medzi Hlavnou ulicou a Sládkovičovou ulicou, ako aj priľahlý úsek chodníka. „V tomto období sa uskutočnia dopravné úpravy, práce na vozovke a prvé zemné práce,“ spresnil magistrát. Prvá etapa prác potrvá približne tri mesiace.
Na zabezpečenie plynulosti dopravy bude Sládkovičova ulica za gymnáziom dočasne obojsmerná. Parkovanie pozdĺž ulice bude v tomto období zakázané.
