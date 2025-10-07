< sekcia Regióny
Revitalizácia parku pri kaštieli v Želiezovciach sa začala
Park bude počas prvej etapy prác naďalej otvorený.
Autor TASR
Želiezovce 7. októbra (TASR) - Mesto Želiezovce v okrese Levice spustilo v utorok projekt revitalizácie želiezovského parku. V prvej etape sa uskutočnia zemné práce v juhozápadnej časti parku, v blízkosti vchodu od polikliniky, kde bude vybudované detské ihrisko v okolí umelého svahu, informovala radnica.
Park bude počas prvej etapy prác naďalej otvorený. Uzavreté bude iba miesto realizácie zemných prác, ktoré bude viditeľne označené. Detské ihrisko po vybudovaní ponúkne polyfunkčnú preliezačku, závesné, pružinové a kyvadlové hojdačky, šmýkačku a prírodnú lavičku.
Projekt pôvodne počítal s rozpočtom 610.000 eur, po viacerých úpravách na základe výzvy hodnotiaceho orgánu sa ustálil na oprávnených výdavkoch vo výške 422.000 eur. Financovanie je zabezpečené z európskych peňazí, zo štátneho a mestského rozpočtu. Mesto na obnovu parku pri kaštieli Esterházyovcov získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 359.119 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Revitalizácia parku potrvá 24 mesiacov. Zahŕňať bude obnovu drevín vrátane ošetrenia, výrubov a výsadby nových stromov a kríkov, rekonštrukciu spevnených plôch, prvky urbánneho dizajnu, rekonštrukciu verejného osvetlenia a prípojky nízkeho napätia a detské ihrisko.
Anglický park pri kaštieli založili Esterházyovci v roku 1875. Je chránený tretím stupňom ochrany a rozprestiera sa na rozlohe 8,3 hektára. V parku rastú stáročné duby letné, celá skupina mohutných platanov, ale i 25 metrov vysoký chránený tisovec dvojradový. Preteká ním potok Vrbovec, popri ktorom sa často prechádzal aj hudobný skladateľ Franz Schubert či cukrár Franz Sacher.
