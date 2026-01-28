< sekcia Regióny
Revitalizácia parku pri ZGJM v Senici vstupuje do prvej etapy
Autor TASR
Senica 28. januára (TASR) - Revitalizácia historického parku pri Záhorskej galérii Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici vstupuje do prvej etapy. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravuje obnovu areálu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá má obyvateľom priniesť vynovený verejný priestor na oddych. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
„Historický park pri Záhorskej galérii v Senici je dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva regiónu,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Obnova zachová historickú kompozíciu parku vrátane pôvodného trasovania chodníkov, drevinovej skladby, trávnatých plôch, architektonických prvkov aj terénu. Súčasťou prvej etapy bude výsadba doplnkovej zelene, vybudovanie novej studne a závlahového systému, ako aj realizácia nových chodníkov. Projekt zahŕňa aj inštaláciu stĺpového osvetlenia parku, osvetlenia umeleckých diel a osadenie nového parkového mobiliáru.
Realizáciu projektu schválili všetky dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy vrátane Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Obnova sa bude riadiť Florentskou chartou, ktorá upravuje ochranu historických parkov a záhrad.
Samotným stavebným prácam bude predchádzať odborná sanácia drevín, ktorá sa začne vo štvrtok (29. 1.). Z parku odstránia suché, choré a výrazne poškodené stromy, najmä náletové dreviny predstavujúce bezpečnostné riziko pre návštevníkov a zároveň brániace realizácii obnovy. V tejto súvislosti kraj upozorňuje na potrebu rešpektovať dočasné obmedzenia pohybu v parku a v priľahlých uliciach.
Realizácia by sa mala začať po ukončení verejného obstarávania v letných mesiacoch tohto roka. „Našou ambíciou je vytvoriť prostredie, ktoré bude prirodzene prepájať galériu s verejným priestorom, ponúkne miesto pre kultúrne a vzdelávacie aktivity a zároveň zachová historický charakter tejto národnej kultúrnej pamiatky pre ďalšie generácie,“ doplnil riaditeľ ZGJM Roman Popelár.
Projekt revitalizácie parku s cieľom sprístupniť ho širokej verejnosti a zachovať jeho historickú hodnotu pripravil TTSK ako zriaďovateľ galérie. Celková hodnota je približne 355.000 eur, kraj ho plánuje spolufinancovať z eurofondov.
Neskorobarokový kaštieľ Machatka z roku 1760 spolu s priľahlým historickým parkom je sídlom spomínanej galérie, ktorá vznikla 1. decembra 1984. V septembri 2011 bola pomenovaná po národnom umelcovi, akademickom maliarovi a rodákovi zo Senice Jánovi Mudrochovi.
