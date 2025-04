Revitalizácia priestorov na Tehelnej ulici v Trnave je v ďalšej fáze

Trnava 16. apríla (TASR) - Revitalizácia verejných priestorov medzi obytnými domami na Tehelnej ulici v Trnave sa posunula do ďalšej fázy. Mesto Trnava vyhlásilo v závere marca verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Výsledkom má byť podľa samosprávy výrazná premena vnútroblokov na atraktívne miesta pre život. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



„Vo dvoroch je navrhnutá pestrá paleta herných a fitnes prvkov. Obyvatelia sa môžu tešiť aj na šachový stolík, Človeče, nehnevaj sa! a stolný futbal. V každom dvore budú pôvodné asfaltové ihriská pretvorené na plnohodnotné športoviská,“ priblížila. Okrem centrálnych častí jednotlivých vnútroblokov sú v okrajových častiach pri nárožiach obytných domov navrhnuté menšie tzv. pocket parky.



Súčasťou obnovy bude aj nový mobiliár vrátane verejného osvetlenia, smetných nádob a zrekonštruované budú aj pešie trasy. „Osobitný dôraz sa kladie na výsadbu a ochranu zelene, ktorá nielen skrášli priestor, ale zároveň zlepší aj jeho mikroklímu,“ doplnila.



Výslednému riešeniu predchádzalo participatívne plánovanie v roku 2020, do ktorého sa zapojili obyvatelia prostredníctvom online dotazníka. Mesto zároveň oslovilo umelcov, ktorí vytvorili tri umelecké diela, ktoré budú umiestnené v zrevitalizovaných vnútroblokoch na Tehelnej ulici.



Predpokladaná hodnota zákazky je takmer tri milióny eur bez DPH. Záujemcovia o účasť vo verejnom obstarávaní môžu predkladať svoje ponuky do 28. apríla do 10.00 h.