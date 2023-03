Revitalizácia Račianskeho mýta prináša aj zmeny v sadových úpravách

Bratislava 23. marca (TASR) – Postupná revitalizácia Račianskeho mýta v bratislavskom Novom Meste prináša aj zmeny v sadových úpravách. Pribudnúť majú záhony trvaliek a cibuľovín, ktoré nahradia časť súčasného rozária. S postupným presádzaním ruží by mala mestská časť začať vo štvrtok, ubezpečuje zároveň, že presadené ruže na Račianskom mýte zostanú. TASR o tom informovala Veronika Bauch z úseku komunikácie miestneho úradu.



"Klíma sa mení, preto sa tomu musíme prispôsobiť. Časť tradičných ružových záhonov v parku nahradíme záhonom trvaliek, ktoré majú silnejšiu vodozádržnú schopnosť a do priestoru Račianskeho mýta prinesú biodiverzitu a takisto zjednodušia údržbu," konštatuje starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



Deklaruje, že ruže naďalej ostávajú súčasťou daného priestoru, presadené budú len v rámci parku. Najväčšia časť z nich zahustí ostávajúce ružové záhony v okolí fontány. Ďalšie majú pribudnúť do predzáhradky pred Hotelovou akadémiou na Mikovíniho ulici či v okolí sochy Hirošima.



Trvalkový záhon, ktorý mestská časť vysadí, má do územia priniesť rozšírenie biodiverzity. Vysadené budú trvalky, ako mliečnik, rebríček, šalvia či rozchodník, ktoré budú kvitnúť postupne počas celého roka. Nájsť v ňom má svoje útočisko viac druhov hmyzu ako v monokultúrnych výsadbách.



Projekt Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení sa realizuje vďaka podpore z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ambíciou mestskej časti je postupná revitalizácia celého územia Račianskeho mýta, a to z externých zdrojov.



V rámci projektu sa počíta v prvej fáze napríklad aj s multifunkčným ihriskom, stojanmi na bicykle, pitnou fontánou, hojdacími sieťami či s fitnes prvkami. Riešená má byť aj otázka gastropriestoru v parku.