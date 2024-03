Revitalizácia vnútroblokov v Košiciach má byť hotová koncom apríla

Košice 20. marca (TASR) - Do konca apríla majú byť hotové práce vo vnútroblokoch medzi ulicami Jasuschova a Bauerova na košickom Sídlisku KVP a v mestskej časti Juh medzi ulicami Turgenevova - Lomonosovova. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Revitalizáciou vnútrobloku na Sídlisku KVP za približne 480.000 eur má vzniknúť celoročná oddychová zóna s dôrazom na voľnočasové aktivity detí a rekreačný šport. "Vybudovali sa aj nové prístupové chodníky, pribudli lavičky a mobiliár, vysadili sa stromy a ďalšia zeleň," uvádza mesto.



Vo vnútrobloku medzi Turgenevovou a Lomonosovovou ulicou pribudli detské ihriská, športoviská, výbeh pre psy, stromy, zeleň a dažďové záhony. "V tejto lokalite sa vybudovali nové prístupové a prepojovacie chodníky, osadili sa lavičky a mobiliár," dodáva s tým, že celková hodnota projektu dosahuje 775.000 eur.



Od jesene minulého roka môžu obyvatelia využívať zrevitalizované priestranstvá v Starom Meste medzi ulicami Branisková, Tatranská a Československej armády, ako aj medzi ulicami Kuzmányho, Kpt. Nálepku a Československej armády. Terénne úpravy a výsev trávnika by mali byť hotové rovnako do konca budúceho mesiaca.



Na nevyužívaných plochách vznikol verejný priestor na športové aktivity, oddych a trávenie voľného času. Pribudli chodníky, verejné osvetlenie, dažďové záhrady a vysadili dokopy 30 stromov.



"Milovníci aktívneho pohybu môžu využívať ihriská na petang, mini futbalové ihrisko, fitnes ihrisko s workoutovou zostavou či pingpongový stôl. Najmenších obyvateľov potešia nové detské ihriská, psičkárov výbeh pre psy na Kpt. Nálepku a nové prvky na tréning v psom výbehu na Braniskovej," uvádza magistrát. V oboch lokalitách sú k dispozícii aj desiatky lavičiek, pitná fontána či knižná búdka. Nechýba ani kŕmidlo pre vtákov či takzvaný hmyzí hotel.



Celkové výdavky na revitalizáciu dvoch vnútroblokov v Starom Meste predstavovali necelých 670.000 eur s DPH. Výška finančnej podpory z eurofondov dosiahla takmer 580.000 eur.