REVÍZIA KOMÍNOV: Nariadili ju kvôli situácií vo Zvolene
Na mieste totiž v utorok zasahovala polícia s hasičmi.
Autor TASR
Zvolen 19. marca (TASR) - Policajti začali v súvislosti so situáciou v bytovom dome na Alexyho ulici vo Zvolene trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Namerali tam zvýšené hodnoty oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Ľudí z miesta pre zvýšené hodnoty evakuovali v utorok (17. 3.) podvečer. Podľa KR PZ treba urobiť revíziu komínov, ktoré boli upchaté, a zistili, že nemali požadované odťahovanie splodín.
Ako ďalej Kováčiková uviedla, obyvatelia domu sa po evakuácii mohli vrátiť do svojich bytov ešte v utorok večer. Pre ďalšie pokračujúce opatrenia ich však všetkých poučili o tom, že až do vykonania revízie nesmú používať plynové zariadenia. Hovorkyňa podotkla, že zároveň v bytovom dome odstavili hlavný uzáver plynu.
Na mieste v utorok zasahovala polícia s hasičmi. „Ide o bytovku, v ktorej polícia v minulosti riešila prípad usmrtenia muža, kde príčinou úmrtia bola intoxikácia oxidom uhoľnatým,“ spresnila polícia.
