Bazén v priestoroch gymnázia v Revúcej bude aj pre verejnosť

Revúca 20. decembra (TASR) - Bazén v priestoroch Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej bude môcť okrem študentov po novom využívať i verejnosť. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa rozhodol športovisko sprístupniť aj obyvateľom Revúcej, ktorí museli doposiaľ za krytým bazénom dochádzať do susedných okresov. Vo štvrtok o tom informoval predseda BBSK Ondrej Lunter spolu s predstaviteľmi mesta.



Bazén revúckeho gymnázia bol vybudovaný spolu so samotnou školou v 80. rokoch minulého storočia, odkedy slúžil výlučne žiakom počas telesnej výchovy. Pre širokú verejnosť sa ho kraj rozhodol sprístupniť od štvrtka, otvorený bude aj počas vianočných sviatkov.



"Našou dlhodobou ambíciou je športoviská v areáloch krajských stredných škôl sprístupňovať mimo vyučovacích hodín aj verejnosti, aby sme prispeli k rozvoju miestnej komunity a podporili zdravé návyky detí aj dospelých," uviedol Lunter.



Obyvatelia Revúcej či okolitých obcí museli za krytým bazénom doposiaľ dochádzať do Závadky nad Hronom či Rimavskej Soboty. Bazén revúckeho gymnázia bude pre verejnosť prevádzkovať občianske združenie Športový klub Relax GMK. "Najprv začne skúšobnou prevádzkou, tri dni v týždni, podľa záujmu verejnosti i podľa kapacít plavčíkov bude postupne otváracie hodiny upravovať," doplnil primátor Revúcej Július Buchta.



Do rekonštrukcie vzduchotechniky a školského bazéna investoval BBSK ako zriaďovateľ gymnázia v Revúcej v roku 2019 takmer 87.000 eur. V budúcnosti počíta aj s obnovou šatní či spŕch. "Od roku 2018 sme do obnovy priestorov tohto gymnázia ako župa investovali viac ako 613.000 eur, obnovili sme laboratóriá a jazykové učebne, zrekonštruovali hygienické zariadenia, kuchyňu, palubovku v telocvični i šatne," dodal Lunter.



Bazén revúckeho gymnázia bude pre verejnosť v bežné otváracie hodiny prístupný v pondelok, stredu a piatok od 15.00 do 18.00 h. Počas vianočných sviatkov ho budú môcť obyvatelia využiť od 27. do 29. decembra a od 2. do 4. januára v časoch od 10.00 do 12.00 h a od 14.00 do 16.00 h.