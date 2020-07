Banskobystrický kraj revitalizuje budovu Prvého slovenského gymnázia

Revúca 13. júla (TASR) – Nová kultúrno-vzdelávacia inštitúcia má byť výsledkom revitalizácie historickej novšej budovy Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, ktorú aktuálne začal jej vlastník, Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Spoločne so Slovenskou komorou architektov preto vyhlásil architektonicko-dizajnérsku súťaž, ktorej výsledkom má byť návrh riešenia revitalizácie tohto historického objektu.



„Kraj plánuje do súťaže a projektovej dokumentácie investovať približne 150.000 eur. Súťaž určí výslednú podobu novej kultúrno-vzdelávacej inštitúcie 21. storočia zriadenej v tomto objekte. Práve od nej si sľubujeme, že významne prispeje k rozvoju cestovného ruchu v regióne Gemer,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.



Novú inštitúciu plánuje kraj podľa neho sprístupniť verejnosti najneskôr pred letnou turistickou sezónou 2022, pričom do revitalizácie objektu a jej okolia, vrátane interiérového a expozičného vybavenia, zamýšľa investovať okolo dvoch miliónov eur.



Podľa zámeru BBSK má projekt ambíciu vrátiť Revúcej atmosféru miesta stretávania sa literátov, filozofov a umeleckých komunít nielen zo Slovenska, ale aj z Európy. Spätosť mesta s literatúrou mala podľa predstaviteľov kraja vplyv aj na rozhodovanie o tom, akú funkciu bude plniť budova gymnázia po revitalizácii. Tomuto rozhodnutiu predchádzal vznik pracovnej skupiny odborníkov, ktorí sa rozhodli pre zriadenie kultúrno-vzdelávacej inštitúcie, transformujúcej historické, kultúrne a materiálne dedičstvo na zážitkové miesto.



Ako povedal primátor Revúcej a poslanec zastupiteľstva BBSK Július Buchta, táto nová inštitúcia bude aj akýmsi interaktívnym múzeom. „Bude to múzeum knihy a rozprávok a budú tam aj prvky spojené s naším regiónom. Mali sme tu napríklad Gustáva Reussa, ktorého my voláme slovenský Jules Verne a napísal okrem iného prvé slovenské sci-fi o ceste na Mesiac,“ priblížil primátor. Ďalšia expozícia by mala byť venovaná nerastom a minerálom, ktoré podľa Buchtu zohrali dôležitú úlohu v baníckej histórii Gemera.



Prvé slovenské gymnázium v Revúcej bolo založené v roku 1862. Pôvodne sídlilo v prízemnej kúrii, nazývanej Latinákov dom. Postupne bola od roku 1871 na dnešnej Železničnej ulici budovaná novšia školská budova, ktorá na vyučovanie slúžila necelý rok pred zrušením gymnázia uhorskými úradmi v roku 1874. V rokoch 1997 až 2018 v nej sídlilo Prvé slovenské literárne gymnázium, po jeho odsťahovaní bola prázdna.