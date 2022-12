Revúca bude budúci rok hospodáriť s rozpočtom 12.228.000 eur

Revúca 19. decembra (TASR) – Mesto Revúca bude budúci rok hospodáriť s rozpočtom vo výške 12.228.000 eur. Ako pre TASR uviedla vedúca finančného oddelenia mestského úradu Jana Frandelová, samospráva musela pri jeho tvorbe škrtať vo viacerých oblastiach. Návrh rozpočtu schválili poslanci mesta vo štvrtok (15. 12.) na zasadnutí mestského zastupiteľstva.



"Tvorbu rozpočtu najviac ovplyvnili legislatívne zmeny, ktoré boli schválené, a to najmä valorizácia platov. V rozpočte mesta to bolo zvýšenie o približne 456.000 eur. Zvýšenie cien energií bolo potrebné oproti roku 2021 o 200.000 eur. Spolu s nárastom cien tovarov a služieb to spôsobilo, že sme museli škrtať v oblasti údržby verejnej zelene, oblasti sociálnej a kultúrnej oblasti, v údržbe osvetlenia či vzdelávaní," priblížila Frandelová.



Rozpočet vo výške 12.228.000 eur zostavila samospráva Revúcej ako prebytkový. Najviac prostriedkov prinesú do mestskej kasy daňové príjmy, takmer 47 percent bežných výdavkov je určených na oblasť vzdelávania. Na väčšie rozvojové projekty, modernizáciu či výstavbu v rozpočte samospráva financie nevyčlenila, realizovať ich podľa mesta bude možné len čerpaním rezervného fondu či úveru.



Mestské zastupiteľstvo na štvrtkovom zasadnutí schválilo aj zvýšenie poplatku za komunálny odpad. Ten sa od januára zvýši z doterajších 30 eur ročne na sumu 45 eur. Zvýšenie poplatku mesto vysvetľuje zvyšujúcimi sa nákladmi na zber a odvoz odpadov i nárastom cien energií.