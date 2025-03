Revúca bude po nehode primátora postupovať v súlade so zákonom

Revúca 7. marca (TASR) - Mesto Revúca v súvislosti s nehodou primátora Júliusa Buchtu, ktorý vo štvrtok (6. 3.) havaroval pod vplyvom alkoholu, zatiaľ neprijalo žiadne rozhodnutie. Postupovať však bude v súlade so zákonom a po ukončení konania vyhodnotí ďalšie kroky. TASR o tom informovala Patrícia Šefranová z kancelárie primátora.



"Mesto Revúca si je vedomé udalosti, ktorá sa týka primátora mesta, ktorý bol zapojený do dopravnej nehody. V súčasnosti je táto záležitosť predmetom vyšetrovacieho konania, a preto nebolo ešte prijaté žiadne rozhodnutie. Mesto Revúca bude v tejto veci postupovať v súlade so zákonom a po ukončení konania samospráva vyhodnotí ďalšie kroky, ktoré budú nevyhnutné," uviedla samospráva.



Buchta je primátorom Revúcej od roku 2018, je tiež poslancom Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). "V prípade právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin mandát poslanca v krajskom zastupiteľstve zaniká. Namiesto neho sa mandátu ujme ďalší v poradí za okres, podľa platných výsledkov volieb," priblížila pre TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Primátor Revúcej vo štvrtok popoludní na Tajovského ulici s autom nabúral do plota rodinného domu, po nehode nafúkal v prepočte 1,31 promile alkoholu. Polícia mu obmedzila osobnú slobodu a obvinila ho z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.