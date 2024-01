Revúca 5. januára (TASR) - Mesto Revúca bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom vo výške 14.627.000 eur. Pre zostavenie vyrovnaného rozpočtu samospráva prijala viacero úsporných opatrení, napriek tomu chce v najbližších mesiacoch realizovať aj viaceré investičné projekty. Pre TASR to uviedol primátor Július Buchta.



Rozpočet na rok 2024 začala samospráva pripravovať ešte na jeseň. V tom čase mesto evidovalo schodok vo výške približne 960.000 eur, vo viacerých oblastiach muselo preto škrtať. Poslanci mesta návrh rozpočtu schválili na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. "Podarilo sa ho vyskladať ako vyrovnaný, uvidíme, ako nám to pôjde. Pevne verím, že budeme môcť nielen svietiť a kúriť, ale zrealizovať aj nejaké investičné aktivity," skonštatoval Buchta.



Pre zostavenie vyrovnaného rozpočtu samospráva pristúpila po desiatich rokoch aj k zvýšeniu daní z nehnuteľností. V rámci úsporných opatrení sa jej v uplynulých mesiacoch podarilo znížiť spotrebu elektriny a plynu, a to o 31 a 16 percent. "Plánujeme v tomto roku robiť aj ďalšie opatrenia v inštitúciách, ktoré sú národného významu, ako je Múzeum Prvého slovenského gymnázia. Myslíme si, že takéto inštitúcie by mali byť v správe štátu, vedeli by sme tam ušetriť približne 100.000 eur," uviedol primátor Revúcej.



Napriek nepriaznivej ekonomickej situácii chce mesto v tomto roku realizovať aj viacero investičných projektov, uchádzať sa plánuje o financie z európskych zdrojov. "Chceme zrekonštruovať námestie pred domom kultúry, skrášliť prostredie tržnice a v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom plánujeme zrekonštruovať asi najkritickejšiu križovatku v meste na uliciach M. R. Štefánika, T. Vansovej a Železničnej spolu s opravou mosta, ktorý je súčasťou tejto križovatky," priblížil Buchta.