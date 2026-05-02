Revúca by chcela kúpiť zrekonštruovanú bytovku pri okresnom úrade
Autor TASR
Revúca 2. mája (TASR) - Mesto Revúca by chcelo odkúpiť bytovku pri okresnom úrade, ktorú v uplynulých rokoch zrekonštruovala súkromná firma. V dovtedy nevyužívanom objekte vzniklo takmer 30 nových bytov, ktoré by mohli poslúžiť na nájomné bývanie. Zámer na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva odobrili revúcki mestskí poslanci.
Dlhodobo nevyužívaný objekt pri okresnom úrade slúžil v minulosti na administratívne účely. S jeho rekonštrukciou začala firma Stogat ešte na jar 2024, v budove vzniklo 18 dvojizbových a deväť trojizbových bytov v bežnom štandarde.
Zrekonštruovanú bytovku by od súkromnej spoločnosti chcela odkúpiť revúcka samospráva. Využiť pri tom plánuje finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania, nové byty by následne slúžili na nájomné bývanie. Zámer na aprílovom zasadnutí odobrili i mestskí poslanci. „Budeme mať ešte mimoriadne zastupiteľstvo, keďže žiadosť o finančné zdroje sa dá podať len do konca mája,“ priblížil pre TASR primátor Revúcej Július Buchta s tým, že samospráva aktuálne pripravuje potrebné podklady.
Mesto Revúca má v súčasnosti k dispozícii sedem nájomných bytov v bežnom štandarde a sociálne nájomné byty na Strmej ulici. „To je strašne málo. Momentálne máme asi 150 žiadostí na meste na týchto 27 bytov,“ skonštatoval primátor s tým, že samospráva vníma potrebu dostupného bývania v Revúcej. Dodal tiež, že radnica uvažuje aj nad vybudovaním nájomných bytov v ďalšej budove, ktorá je aktuálne na predaj, a tiež nad výstavbou novej nájomnej bytovky.
