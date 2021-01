Revúca cez víkend otvorí dve odberné miesta

Revúca 29. januára (TASR) – Dve odberné miesta otvorí mesto Revúca počas nadchádzajúceho víkendu na testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.



„K dispozícii bude odberné miesto obradná sieň/sobášna miestnosť na Remeselníckej ulici a odberné miesto v mestskom kultúrnom stredisku. Obidve miesta budú v prevádzke od 9.00 do 13.00 h a od 14.00 do 18.00 h,“ konkretizuje samospráva. Dodáva, že občanom sú k dispozícii aj odberné miesta miestnej nemocnice.



Počas prvého kola celoplošného skríningového testovania od 18. do 26. januára dosiahla pozitivita testov v Revúckom okrese podiel 2,23 percenta.