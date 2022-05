Revúca chce Mesto kultúry 2022 využiť na rozvoj cestovného ruchu

Bratislava 25. mája (TASR) - Podujatia v rámci projektu Revúca - Mesto kultúry 2022 môžu intenzívnejšie pomôcť cestovnému ruchu i rastu pracovných príležitostí v meste i regióne. Pri stredajšej prezentácii pripravenej série podujatí to uviedol primátor mesta na Gemeri Július Buchta.



Buchta avizoval, že od júna sa rozbehne približne 150 podujatí, ktoré majú prezentovať mesto, ale aj organizácie, ktoré v ňom pôsobia, rovnako tak dianie v okolí Revúcej. "Verím, že Mesto kultúry 2022 s mottom Prepni na Revúcu sa stane tiež impulzom pre rozvoj cestovného ruchu, rovnako tak pracovných možností s tým súvisiacich," povedal.







Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska (MSKS) v Revúcej Karin Kilíková zdôraznila, že podujatia v rámci Mesta kultúry 2022 chcú prezentovať Revúcu aj v inej podobe ako v tej známej, ktorá je spojená so silnými historickými tradíciami. "Štartom série podujatí bude 18. júna multižánrový program, v ktorom by sme radi prezentovali mix všetkých foriem umenia a kultúry, participujúcich na programe Mesta kultúry," dodala. Snahou organizátorov je podľa jej slov trvalá udržateľnosť kultúrneho života v meste. "Verím, že na podujatia, ktoré sa uskutočnia v tomto roku bude kontinuálne nadväzovať a rozvíjať ďalšie," uviedla.







Riaditeľ Fondu na podporu umenia (FPU) Jozef Kovalčik vyjadril takisto želanie, aby bolo Mesto kultúry 2022 základom pre rozvoj ďalších kultúrnych aktivít v Revúcej a jej okolí. "Budeme radi, ak ich bude môcť opäť podporiť FPU," uviedol riaditeľ fondu, ktorý Mesto kultúry ako grantový program vyhlasuje.



Revúca je štvrtým mestom s národným titulom Mesto kultúry. V minulosti ho získala Banská Štiavnica, Nové Zámky a Stará Ľubovňa. Cieľom programu Mesto kultúry je najmä podpora dlhodobého rozvoja miestnej kultúry a umenia, ale aj užšej spolupráce mesta s inštitúciami zriaďovanými štátom, samosprávou, ako aj neziskovým sektorom.