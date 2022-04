Revúca chce s čiernymi skládkami odpadov bojovať s pomocou fotopascí

Revúca 13. apríla (TASR) – Mesto Revúca chce s čiernymi skládkami odpadov a neporiadkom v meste bojovať s pomocou fotopascí. Tie majú mestskej polícii (MsP) dopomôcť k zvýšeniu objasnenosti priestupkov spojených s ilegálne vyvážaným odpadom. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia životného prostredia mestského úradu (MsÚ) v Revúcej Pavol Balážik.



Podľa Balážika niektorí obyvatelia mesta vyhľadávajú dostupné lokality vo svojom okolí, kde odpad vyvážajú, a to napriek tomu, že majú možnosť zbaviť sa odpadov v zbernom dvore. Odbor životného prostredia MsÚ preto MsP zapožičia fotopasce, ktoré budú takéto lokality monitorovať.



"Snaha je týmto nástrojom eliminovať znečistenie v rámci mesta, ale aj šíriť osvetu o téme odpadového hospodárstva. Aby sa ľudia začali zamýšľať nad tým, že odpadu sa treba zbaviť legálnym spôsobom," priblížil Balážik.



Ako pre TASR uviedol náčelník MsP v Revúcej Jozef Gašpar, priestupky súvisiace s čiernymi skládkami budú riešiť mestskí policajti. "Pokiaľ sa nám podarí stotožniť páchateľa, môžeme v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur," dodal Gašpar.