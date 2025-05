Revúca chce získať vyše dva milióny eur na rekonštrukciu domu kultúry

Revúca 10. mája (TASR) - Mesto Revúca chce získať dotáciu na komplexnú rekonštrukciu domu kultúry, ktorý je sídlom Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Revúcej. Projekt, ktorý počíta s rozpočtom vo výške približne 2,3 milióna eur, odobrili poslanci mesta na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Obnovou domu kultúry sa revúcka samospráva zaoberá už dlhší čas. Ešte vlani MsZ schválilo vyčlenenie financií na vypracovanie projektovej dokumentácie, v súčasnosti už má MsKS aj právoplatné stavebné povolenie. Vyše dvojmiliónovú dotáciu na rekonštrukciu objektu by chcelo mesto získať v rámci výzvy Environmentálneho fondu.



„Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu budovy mestského kultúrneho strediska, zateplenie obvodových múrov a strechy, rekonštrukciu strechy, montáž fotovoltických panelov, žalúzií a slnečných lamiel, montáž vzduchotechniky a bezbariérovosť,“ priblížilo mesto v dôvodovej správe predloženej na MsZ.



Samospráva v rámci projektu počíta aj s realizáciou zelených stien či vodozádržnými opatreniami. Celý projekt je zameraný najmä na zníženie energetickej náročnosti objektu. Ako na zasadnutí MsZ priblížila riaditeľka MsKS Karin Kilíková, v prípade jeho realizácie sa očakáva úspora na energiách na úrovni približne 60 percent.



Celkové náklady na rekonštrukciu domu kultúry v Revúcej odhadujú na približne 2,3 milióna eur. V rámci projektu mesto počíta so spolufinancovaním vo výške asi 156.000 eur, získaná dotácia by pokryla aj výdavky na projektovú dokumentáciu, manažment verejného obstarávania či stavebný dozor.



Mestský dom kultúry v Revúcej bol otvorený v roku 1964, v súčasnosti je objekt sídlom MsKS. Na prízemí budovy sa nachádza divadelná sála s kapacitou pre vyše 250 divákov, ďalších takmer 100 miest je na balkóne. V kultúrnom dome je tiež výstavná sieň, bábková divadelná sála, spoločenská miestnosť s kapacitou pre 160 ľudí a zasadacia miestnosť s kapacitou 100 miest.