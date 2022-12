Revúca chce zvýšiť poplatok za komunálne odpady o 50 percent

Revúca 9. decembra (TASR) – Mesto Revúca chce od januára zvýšiť sadzbu poplatku za komunálne odpady o 50 percent, a to z 30 eur ročne na sumu 45 eur. Dôvodom sú zvyšujúce sa náklady mesta na zber a odvoz odpadov i nárast cien energií. Vyplýva to z návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorý samospráva zverejnila na svojej webovej stránke. Poslanci mesta o ňom budú rokovať na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Obyvatelia Revúcej platili za komunálne odpady v rokoch 2002 až 2019 ročne 20 eur, neskôr sa poplatok zvýšil na sumu 30 eur. Aktuálny návrh počíta s navýšením poplatku o 50 percent na 45 eur ročne. "Zároveň do oslobodenia a zníženia poplatku sú zapracované osoby, ktoré sú poplatníkmi na základe užívania nehnuteľnosti, avšak trvalý pobyt majú mimo mesta Revúca," informuje mesto v dôvodovej správe.



Ako vyplýva z dôvodovej správy, mesto v roku 2021 od občanov vyzbieralo na poplatkoch za odpady vyše 325.000 eur. Celkové náklady samosprávy na zber a uloženie odpadov však presiahli sumu 590.000 eur, doplatok mesta tak predstavoval viac ako 224.000 eur. Ako pre TASR uviedla vedúca finančného oddelenia mestského úradu Jana Frandelová, rovnakú sumu bude v odpadovom hospodárstve samospráva zrejme doplácať aj tento rok.



V súvislosti s nárastom cien energií, legislatívnymi zmenami a zvýšením nákladov za uloženie odpadov na skládky mesto očakáva nárast celkových ročných nákladov na zber a uloženie odpadov v budúcom roku na viac ako 860.000 eur. V prípade, že by poplatok za komunálne odpady ostal nezmenený, samospráva by na odpady podľa dôvodovej správy doplácala viac ako pol milióna eur. Ak poslanci mesta zvýšenie ročného poplatku na 45 eur schvália, predpokladaný doplatok mesta na odpadové hospodárstvo bude predstavovať približne 347.500 eur.