Revúca hľadá zamestnancov do novovzniknutých technických služieb

Revúca 8. februára (TASR) - Mesto Revúca hľadá odborných a pomocných pracovníkov do novovzniknutých Technických služieb mesta Revúca. Príspevkovú organizáciu založila samospráva koncom vlaňajšieho roka, riaditeľom sa stal Ondrej Báňás.



Ako mesto informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke, v súčasnosti hľadá zamestnancov na tri pozície v rámci technických služieb. Ide o pozíciu prevádzkového elektrikára, správcu športovísk a prevádzkového údržbára - vodiča. Žiadosti je možné spolu s požadovanými dokladmi posielať na adresu technických služieb do polovice marca, predpokladaný termín nástupu je začiatkom apríla.



Technické služby mesta Revúca založila samospráva koncom roka 2023, v prvej fáze majú mať na starosti starostlivosť o mesto v oblasti poriadku, čistoty, údržby zelene a komunikácií či správu športovísk. Na počiatočné materiálno-technické vybavenie organizácie má ísť približne 300.000 eur, samospráva chce investíciu financovať prostredníctvom úveru.



Technické služby v Revúcej majú od začiatku januára i svojho riaditeľa. Na základe výberového konania, do ktorého sa prihlásilo celkovo šesť uchádzačov, sa ním stal Ondrej Báňás. Organizácia sídli v areáli na ulici Terézie Vansovej. S prvými činnosťami by mali technické služby začať po skončení zimnej údržby, ktorú túto zimu v Revúcej ešte zabezpečuje externá firma.