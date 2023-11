Revúca zakladá technické služby, na vybavenie pôjde 300.000 eur

Revúca 23. novembra (TASR) - Mesto Revúca zakladá novú mestskú príspevkovú organizáciu s názvom Technické služby mesta Revúca. Počiatočné materiálno-technické vybavenie bude financovať prostredníctvom úveru vo výške 300.000 eur. Pre TASR to uviedol primátor Revúcej Július Buchta.



Vznik novej mestskej príspevkovej organizácie odobrili na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci mesta. Technické služby budú mať v prvej fáze na starosti starostlivosť o mesto v oblasti poriadku, čistoty, údržby zelene a komunikácií. "Postupne sa budú pridávať aj ďalšie činnosti, napríklad prevádzka športovísk, kúpaliska či umelej ľadovej plochy," dodal Buchta.



Výhodou založenia technických služieb má byť podľa samosprávy priamy dosah na výkon údržby či jednoduchšia komunikácia v prípade neplánovaných činností. Mesto očakáva aj finančnú úsporu či vyššiu kvalitu výkonov. Činnosti, ktoré bude mať organizácia na starosti, doposiaľ vykonávali vysúťažené externé firmy.



"Posledné verejné obstarávanie na zimnú údržbu vyhrala spoločnosť so sumou 245.000 eur. Keby sme to robili v rámci technických služieb, máme tam úsporu okolo 60.000 eur," skonštatoval primátor.



Materiálno-technické vybavenie technických služieb zabezpečí samospráva prostredníctvom úveru vo výške 300.000 eur. Financie budú použité napríklad na nákup traktora, tandemovej vlečky, pretláčacieho stroja či drvičky drobného stavebného odpadu. "Teraz stavebný odpad likvidujeme a platíme za to. Po podrvení a recyklácii materiálu by sme ho vedeli použiť napríklad ako posypový materiál," vysvetlil Buchta.



Samospráva už vypísala aj výberové konanie na riaditeľa technických služieb s nástupom od 1. januára 2024. Technické služby budú sídliť v areáli na Ulici Terézie Vansovej, s prvými činnosťami by mali začať v marci po skončení zimnej údržby, ktorú túto zimu ešte zabezpečí externá firma. Od spustenia prevádzky by malo v organizácii pracovať 10 zamestnancov.