Mestský úrad v Revúcej bude mať nové úradné hodiny

Revúca 31. decembra (TASR) – Mestský úrad (MsÚ) v Revúcej mení od 1. januára svoje úradné hodiny. Aj v novom režime ostane štvrtok vyčlenený ako nestránkový deň. Mesto o tom informuje na svojom oficiálnom webe.



"Snahou tejto zmeny bolo čo najviac sa priblížiť k úradným hodinám porovnateľných inštitúcií v našom meste a zjednotiť ich vo vzťahu k občanom, pre ktorých sme tu v prvom rade," uviedla prednostka úradu Lucia Búšová.



Nové úradné hodiny MsÚ začnú oficiálne platiť od 1. januára. Pondelok a utorok bude k dispozícii od 8.00 do 15.00 h, v stredu od 8.00 do 16.30 h a v piatok od 8.00 do 14.00 h. Pre každý stránkový deň je od 11.30 do 12.30 vyčlenená obedná prestávka.