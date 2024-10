Revúca navrhuje, aby múzeum prevzal štát

Revúca 27. októbra (TASR) - Mesto Revúca navrhuje, aby Múzeum Prvého slovenského gymnázia prevzal do svojej správy štát. Samospráva nechce, aby chod múzea, ktoré má podľa nej celoslovenský význam, ovplyvnil nedostatok financií v mestskej kase. Ministerstvo kultúry (MK) SR sa myšlienkou predbežne zaoberá a bude s mestom rokovať.



Myšlienka presunúť správu múzea pod štát vznikla na pôde mesta už pred nejakým časom. Samospráva nechce, aby sa inštitúcie dotkli úsporné opatrenia, ktoré musí v uplynulých rokoch prijímať pre nedostatok financií v mestskej kase. Ročný rozpočet múzea, ktoré má v súčasnosti troch zamestnancov, predstavuje približne 70.000 eur.



"Pracujú tam sprievodkyne, ktoré keď dajú návštevníkovi osobný výklad, tak to nenahradí žiadny QR kód. Osobný prístup je niečo, čo technológia nikdy nenahradí," skonštatoval pre TASR primátor Revúcej Július Buchta s tým, že samospráva už svoj návrh predostrela aj rezortu kultúry. "Je to naše prvé slovenské gymnázium, nielen revúcke. Myslíme si, že toto múzeum by malo byť v gescii štátu," dodal primátor.



Ministerstvo pre TASR potvrdilo, že o návrhu bolo informované začiatkom októbra a myšlienkou sa predbežne zaoberá. Od mesta si zatiaľ vyžiadalo správu o činnosti a hospodárení múzea za rok 2023. "V priebehu novembra 2024 sa zástupcovia MK SR plánujú zúčastniť na prehliadke expozícií múzea, stretnúť sa osobne s primátorom a následne zhodnotia možný proces prechodu múzea pod iného zriaďovateľa," uviedla vedúca oddelenia komunikácie MK Petra Bačinská.



Múzeum Prvého slovenského gymnázia v Revúcej vzniklo v roku 2016 v priestoroch niekdajšej kúrie, ktorá bola od roku 1862 prvou budovou, v ktorej gymnázium sídlilo. Múzeum prezentuje históriu mesta, dejiny súvisiace so založením gymnázia i významné literárne osobnosti a národovcov z Revúcej. Prvý rok po otvorení ho navštívilo približne 2100 ľudí, vlani počet návštevníkov presiahol 5400.