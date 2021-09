Nový hlavný kontrolór Revúcej sa bude voliť 14. októbra

Revúca 6. septembra (TASR) – Mestské zastupiteľstvo v Revúcej vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra mesta Revúca, uchádzači o funkciu môžu svoje prihlášky zasielať do konca septembra. Ako samospráva informovala na svojom oficiálnom webe, poslanci mesta budú nového hlavného kontrolóra voliť 14. októbra.



"Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné najneskôr do 30. septembra 2021 do 15.20 h doručiť v zalepenej obálke s označením Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ prostredníctvom pošty na adresu Mestský úrad, Nám. Slobody 13/17, 050 01 Revúca alebo osobne do podateľne mestského úradu," informuje samospráva.



Uchádzači o funkciu hlavného kontrolóra musia spĺňať podmienku ukončenia stredoškolského vzdelania a bezúhonnosti. Výhodou je prax vo verejnej správe, právnickej alebo kontrolnej činnosti, či znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy.



Súčasným hlavným kontrolórom mesta Revúca je Ivan Rusnák, ktorému v októbri končí šesťročné funkčné obdobie. Nový hlavný kontrolór bude volený na volebné obdobie 2021 – 2027, funkciu bude vykonávať na 60-percentný úväzok.