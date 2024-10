Rozhľadňu nad Revúcou chcú otvoriť v novembri

Revúca 21. októbra (TASR) - Práce na projekte výstavby novej 20 metrov vysokej rozhľadne nad mestom Revúca finišujú. Turistickú atrakciu na Šturmanovej hore chcú pre verejnosť sprístupniť v novembri, viesť k nej bude aj novovyznačená cyklotrasa. Pre TASR to uviedol primátor mesta Július Buchta.



Novopostavená rozhľadňa je doposiaľ pre návštevníkov z dôvodu bezpečnosti uzavretá, pre verejnosť by mala byť sprístupnená 9. novembra. Samospráva v tento deň plánuje zorganizovať spoločný výstup k rozhľadni, na mieste chce pripraviť aj atrakcie či program pre deti.



K vyhliadkovej veži na svahu Šturmanovej hory sa budú môcť turisti dostať po dvoch trasách, jedna z nich je už oficiálne zaregistrovaná a vyznačená ako cyklotrasa. "Ide od strelnice v dĺžke 4,1 kilometra priamo k rozhľadni. Pri vrchu sa na ňu pripája pešia trasa s dĺžkou asi 2,5 kilometra, ktorá bude koncipovaná ako náučný chodník," priblížil Buchta s tým, že pri vyhliadkovej veži bude návštevníkom k dispozícii aj altánok.



Výstavbu prvej rozhľadne nad Revúcou realizovali Mestské lesy Revúca, na projekt za viac ako 100.000 eur získali dotáciu vo výške 40.000 eur. Podnik v súčasnosti pripravuje aj projekt vybudovania náučného chodníka na pešej trase k rozhľadni, informačné tabule či vzdelávacie prvky by tu mohli pribudnúť budúci rok.



Šturmanova hora sa nachádza medzi dolinami tokov Muráň a Zdychava severne od mesta Revúca. Nová rozhľadňa, ktorá sa tu nachádza, je vysoká 20 metrov a je postavená z dreva na kamenných základoch. Návštevníkom ponúkne výhľady na Revúcu, dolinu rieky Muráň i vrcholy Slovenského rudohoria.