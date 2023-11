Obnova vnútrobloku na sídlisku Stred v Revúcej pomaly finišuje

Revúca 27. novembra (TASR) - V meste Revúca v tomto období pomaly finišuje projekt revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Stred za približne 950.000 eur. S prácami na projekte, ktorého cieľom je i adaptácia na zmenu klímy, sa začalo na jeseň, dotáciu približne 800.000 eur mesto pritom získalo ešte v roku 2017. Pre TASR to uviedol primátor mesta Július Buchta.



"Šesť rokov sa snažíme zrealizovať tento projekt. Po všetkých kontrolách a zdĺhavom verejnom obstarávaní sa koncom septembra začali práce. Stále sme v procese, do ktorého môže vstúpiť počasie, ale sme odhodlaní urobiť všetko pre to, aby sa projekt uzavrel do úspešného konca," skonštatoval Buchta.



Stavebné práce vo vnútrobloku podľa primátora pokračujú podľa harmonogramu, ukončené by mali byť v polovici decembra. Za uplynulé roky sa v dôsledku zdražovania zvýšili aj náklady na realizáciu projektu, a to z pôvodných približne 760.000 eur na asi 950.000 eur. Spolufinancovanie mesta tak predstavuje približne 200.000 eur.



Vo vnútrobloku na sídlisku Stred sú v rámci projektu rekonštruované chodníky i osvetlenie, pribudnú tiež nové lavičky, hracie a fitness prvky či menšia pumptracková dráha. Súčasťou projektu je i revitalizácia zelene, vo verejnom priestore bude vysadených takmer 70 stromov, stovky kríkov i kvitnúca lúka.



"Revitalizácia prinesie nielen príjemnejšie prostredie, ale je aj súčasťou adaptácie na zmenu klímy. Nová zeleň pomôže zadržiavať vlahu a znížiť teplotu okolitého prostredia," dodal primátor.