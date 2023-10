Revúca opakuje súťaž na zimnú údržbu ciest a chodníkov

Revúca 5. októbra (TASR) - Mesto Revúca opäť vyhlásilo verejné obstarávanie na zimnú údržbu miestnych komunikácií, do predchádzajúcej súťaže sa prihlásil len jeden uchádzač. Celková predpokladaná hodnota zákazky pre blížiace sa zimné obdobie predstavuje viac ako 200.000 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Súťaž sa týka zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Revúca a tiež v miestnej časti Revúčka v období od 1. novembra 2023 do 31. marca budúceho roka. "Zimná údržba pozostáva z posypu ciest a chodníkov, ich odhŕňania a dočisťovania či už za pomoci strojového, alebo ľudského potenciálu. V prípade kalamitnej situácie je možné za zimnú údržbu považovať tiež vývoz snehu a ľadu na vopred stanovené miesto tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a majetku obyvateľstva," priblížila samospráva.



Mesto od dodávateľa požaduje, aby zimnú údržbu vykonával vlastnými prostriedkami, v prípade kalamitnej situácie je možné práce vykonať formou subdodávky. Dodávateľ musí disponovať adekvátnou a riadne spôsobilou technikou, personálom s náležitou odbornou spôsobilosťou či posypovým materiálom, samospráva požaduje aj zabezpečenie pracovnej pohotovosti pre prípad nepriaznivého počasia.



Zimná údržba miestnych komunikácií v Revúcej sa týka ciest, chodníkov, parkovísk a účelových komunikácií, celková odhadovaná hodnota zákazky predstavuje približne 211.000 eur. Uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 19. októbra, kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.