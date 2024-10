Revúca plánuje počas zimy opäť sprevádzkovať umelú ľadovú plochu

Pripravte si korčule, UMELÁ ĽADOVÁ PLOCHA V REVÚCEJ BUDE SPUSTENÁ

Revúca 25. októbra (TASR) - Mesto Revúca plánuje počas zimných mesiacov opäť sprevádzkovať umelú ľadovú plochu. Návrh samosprávy odobrili mestskí poslanci na štvrtkovom (24. 10.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Ľadová plocha v meste nebola pre verejnosť v ostatných rokoch prístupná z dôvodu stavebných prác na nedokončenom projekte výstavby novej športovej haly.Ako informovala samospráva na sociálnej sieti, umelá ľadová plocha by mala byť pre verejnosť sprístupnená na pôvodnom mieste už počas decembra. Prípravu klziska zabezpečia mestské technické služby a dodávateľ montážnych prác.priblížilo mesto.Mesto Revúca bolo ostatné zimy bez umelej ľadovej plochy. V roku 2019 samospráva dostala dotáciu 3,75 milióna eur určenú na prestrešenie klziska a výstavbu novej športovej haly. Projekt však už v prípravnej fáze podľa radnice zbrzdila pandémia nového koronavírusu a neskôr problémy so zdražovaním cien v stavebníctve. Stavebné práce nakoniec odštartovali až začiatkom leta 2022.Výstavba nového športoviska v Revúcej bola na jeseň 2022 zastavená úradmi pre nesúlad prác s vysúťaženým projektom. Zhotoviteľ pri realizácii diela postupoval bez povolenia zmeny stavby pred dokončením. Mesto malo dotáciu využiť do konca roka 2022, pre zastavenie projektu však nakoniec muselo nevyčerpanú sumu vrátiť.skonštatoval na sociálnej sieti primátor Július Buchta.