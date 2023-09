Po základných školách v Revúcej putuje výstava o technológiách

Revúca 13. septembra (TASR) - Po základných školách (ZŠ) v Revúcej od začiatku školského roka putuje interaktívna plagátová výstava o technológiách s názvom What the Future Wants. Výstavu už žiaci mohli v minulom školskom roku v meste vidieť aj na workshopoch, ktoré organizovala novovznikajúca kultúrna inštitúcia Litterra v spolupráci s Centrom súčasného umenia - DOX a neziskovou organizáciou Tactical Tech. TASR o tom informovala marketingová špecialistka Litterry Viktória Valašteková.



Výstava What the Future Wants je zameraná na mladých ľudí a predstavuje rôzne pohľady na technológie. Projekt, na ktorom sa podieľalo 200 mladých ľudí, skúma kľúčové otázky, ktoré sú jadrom digitálnych skúseností mladých ľudí.



"Výstava je príležitosťou zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, čo to znamená vyrastať v digitálnom svete, klásť kritické otázky týkajúce sa technológií, identifikovať, čo chcú zachovať a čo chcú zmeniť vo svojej digitálnej budúcnosti," priblížili organizátori.



Výstava je kombináciou štyroch centrálnych vzdelávacích plagátov a k nim prislúchajúcim interaktívnych aktivít. Pozornosť upriamuje na nástrahy aplikácií a telefónov, biometrické rozpoznávanie a rozpoznávanie tváre, sociálne a environmentálne vplyvy výroby smartfónov či rozsah pôsobnosti veľkých technologických spoločností.



Putovná výstava v najbližších mesiacoch zavíta do troch revúckych škôl. Od začiatku školského roka je prístupná pre žiakov ZŠ J. A. Komenského, v októbri sa presunie do ZŠ I. B. Zocha a v novembri bude inštalovaná v priestoroch ZŠ Hviezdoslavova.