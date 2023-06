Pre víkendové kultúrne podujatia platia v Revúcej dopravné obmedzenia

Revúca 16. júna (TASR) - Pre kultúrne podujatia, ktoré sa tento víkend konajú v Revúcej, platia v meste dopravné obmedzenia. Od piatka do nedele (18. 6.) sú pre dopravu uzavreté tri ulice. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



Dopravné obmedzenia sa týkajú ulíc Sládkovičova, Železničná a Remeselnícka. Sládkovičova ulica bude podľa potreby uzavretá pri obchodnom dome alebo pred križovatkou s Hviezdoslavovou ulicou. Železničná ulica v úseku od križovatky s Ulicou M. R. Štefánika po križovatku s Hviezdoslavovou ulicou a cestou III/2844. "Remeselnícka ulica bude uzavretá v úseku od križovatky so štátnou cestou II/532 po mestskú políciu," dodalo mesto s tým, že ulice budú uzavreté do nedeľňajšieho poludnia.



Uzávera ulíc súvisí s organizáciou Dňa mesta Revúca, ktorého program sa uskutoční v piatok na námestí pred Kohútom. V Revúcej sa tiež koná Revúcky jarmok a v sobotu (17. 6.) i záverečné defilé v rámci projektu Mesto kultúry Revúca 2022.