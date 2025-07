Pred domom kultúry v Revúcej vznikol Art Park

Revúca 3. júla (TASR) - Priestor pred domom kultúry v Revúcej prešiel v ostatných týždňoch dočasnou premenou. Mestské kultúrne stredisko (MsKS) v spolupráci s organizáciou GemArt - Gemerský umelecký inštitút v centre mesta vytvorili Art Park, ktorý sa stane počas júla a augusta dejiskom rôznych podujatí. Prvé z nich sa uskutoční vo štvrtok popoludní. Pre TASR to uviedla riaditeľka MsKS v Revúcej Karin Kilíková.



Art Park v Revúcej vznikol v rámci myšlienky využiť exteriérové priestory mesta počas letných mesiacov a zveľadiť verejné priestranstvo pred domom kultúry. V lokalite tak pribudli dva drevené pavilóny, staré betónové chodníky boli súčasne prekryté drevenými plochami.



„Pripravujeme tam rôzne aktivity na leto pre rôzne generácie, od koncertov, tvorivých dielní a workshopov, až po menšiu robotiku, kde si budú môcť deti programovať a niečo vytvárať,“ priblížila Kilíková s tým, že program v Art Parku sa bude konať počas júla a augusta vždy niekoľkokrát do týždňa.



Séria podujatí v Art Parku má tiež prispieť k predstaveniu remeselníkov či umelcov z gemerského regiónu. Art Park otvára svoje brány vo štvrtok maľovaním hlinou s keramikármi Johanidesovcami z Brdárky, cez víkend sa tu bude konať Kreatívna sobota s lektorkou Katarínou Molnárovou. Väčšina podujatí pred domom kultúry bude bezplatných, za niektoré dielne sa bude platiť malý poplatok.



Úprava priestoru pred revúckym domom kultúry je len dočasná, MsKS však podľa riaditeľky uvažuje o prípadnej spolupráci s organizáciou GemArt aj počas vianočných sviatkov. Novú podobu parku na Námestí slobody by v budúcnosti mohol priniesť projekt jeho komplexnej revitalizácie. Samospráva by chcela na rekonštrukciu lokality získať dotáciu z európskych zdrojov, náklady odhaduje na viac ako 500.000 eur.