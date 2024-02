Priestor pred gymnáziom v Revúcej čaká revitalizácia

Revúca 6. februára (TASR) - Priestor pred vchodom do Gymnázia Martina Kukučína (GMK) v Revúcej čaká revitalizácia. Na mieste, ktoré je voľne prístupné verejnosti, pribudne nová oddychová zóna, do projektu budú zapojení i žiaci a pedagógovia gymnázia. Na sociálnej sieti o tom informovala samospráva.



Verejne prístupný priestor pred revúckym gymnáziom občania využívajú na stretávanie, prechádzky, korčuľovanie či bicyklovanie s deťmi. Mesto na jeho revitalizáciu získalo financie z externých zdrojov, lokalitu plánuje zatraktívniť vytvorením oddychovej zóny s miestom na sedenie a výsadbou okrasných drevín.



"Do projektu budú zapojení aj pedagógovia a študenti gymnázia, ktorí zabezpečia výsadbu drevín a rastlín vrátane následnej starostlivosti. Práce na realizácii predpolia GMK sa rozbehnú v priebehu jari," priblížilo mesto.



Projekt vytvorenia oddychovej zóny pred gymnáziom je súčasťou navrhnutých malých mestských zásahov, ktorých vizualizácia bola vydaná v brožúre Mestské intervencie v Revúcej v rámci revúckeho projektu Mesto kultúry 2022. V spolupráci s odborníkmi a študentmi architektúry boli v tom čase vytvorené návrhy a vizualizácie zmien v celkovo 17 lokalitách mesta.