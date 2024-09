Revúca pripravuje pilotný projekt zberu zmesového komunálneho odpadu

Revúca 18. septembra (TASR) - Mesto Revúca pripravuje nový systém zberu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) v bytových domoch. Spočívať má v elektronickej evidencii a zbere 20-litrových nádob, ktoré budú distribuované obyvateľom mesta. Pilotný projekt chce samospráva spustiť vo vyše 200 vybraných domácnostiach, očakáva od neho zvýšenie efektivity triedenia odpadu. Zámer odobrili poslanci mesta na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Zmeny v rámci odpadového hospodárstva chce samospráva zaviesť najmä pre nízku mieru triedenia odpadov obyvateľmi mesta. Ako vyplýva z materiálu, ktorý TASR poskytla radnica, v roku 2023 sa v meste vyprodukovalo 6314 ton odpadov, z toho 27 percent tvoril nevytriedený ZKO.



"V tejto súvislosti si mesto dalo vypracovať analýzu zberných nádob na ZKO v lokalitách komplexnej bytovej výstavby, z ktorej vyplýva, že až 76 percent zložiek v zberných nádobách je možné zhodnotiť recykláciou alebo kompostovaním," uviedla samospráva s tým, že najviac odpadu v nádobách tvoril biologicky rozložiteľný odpad. Ten chcelo mesto zhodnocovať v kompostárni, spolufinancovanie jej výstavby však v roku 2021 nepodporili poslanci MsZ.



"Zároveň od roku 2025 vstupuje do platnosti nová legislatíva, ktorá uplatňuje pred skládkovaním mechanicko-biologickú úpravu odpadu, ktorá je určená predovšetkým na spracovanie zvyškového komunálneho odpadu a ktorá sa môže prejaviť na zvýšení ceny za odpad," vysvetlila radnica.



Nový systém zberu ZKO v bytových domoch v Revúcej má spočívať v elektronickej evidencii a zbere 20-litrových nádob, ktoré budú distribuované obyvateľom. Ako odznelo na zasadnutí MsZ, samospráva uvažovala aj nad uzamkýnaním kontajnerových stojísk a inštaláciou inteligentných zámkov či zavedením váženého množstevného zberu odpadu, obe varianty by však predstavovali veľkú záťaž pre mestský rozpočet.



Samospráva preto v rámci pilotného projektu plánuje vybraným domácnostiam v bytových domoch rozdať 20-litrové nádoby na ZKO vybavené s čipom s jedinečným kódom. Nádoby na zmesový odpad s objemom 1100 litrov pred bytovkami budú uzamknuté alebo stiahnuté.



"Jednotlivé domácnosti budú mať k dispozícii nádoby, ktoré dvakrát do týždňa môžu vykladať na vopred určené miesto. Zamestnanci technických služieb mesta ich následne naskenujú a vysypú do uzamknutých 1100-litrových nádob, ktoré ďalej zberová spoločnosť vyvezie a odpad zlikviduje podľa platných zákonov," vysvetlila radnica s tým, že podobný systém funguje v mestách Medzev či Partizánske.



Samospráva od pilotného projektu očakáva, že domácnosti budú motivované zvýšiť efektivitu triedenia odpadov. Cieľom je zníženie množstva ZKO, a tým aj zníženie finančných nákladov potrebných na jeho zvoz a likvidáciu. "Systém zberu je navrhnutý tak, aby podporoval triedenie odpadov v domácnostiach, odstránil anonymitu pri zbere a pomohol k zníženiu množstva skládkovaných odpadov, ktoré v meste tvoria až 44 percent z celkového množstva odpadov," dodalo mesto.



Nový systém zberu ZKO v bytových domoch chce samospráva pilotne spustiť vo vyše 200 vybraných domácnostiach na uliciach Jilemnického, Tomášikova, T. Vansovej a A. Hlinku. Vytypované lokality majú reprezentovať rôzne skupiny obyvateľov, rôzny počet domácností či rôznu dostupnosť výťahu tak, aby plánované šesťmesačné skúšobné obdobie poskytlo čo najrelevantnejšie podklady pre ďalšiu analýzu. Spustenie pilotného projektu plánuje mesto začiatkom budúceho roka, predchádzať mu má osobná komunikácia s dotknutými domácnosťami.