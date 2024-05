Revúca pripravuje projekt rekonštrukcie telocvične ZŠ Hviezdoslavova

Revúca 12. mája (TASR) - Mesto Revúca pripravuje projekt rekonštrukcie telocvične Základnej školy (ZŠ) Hviezdoslavova. Samospráva chce znížiť energetickú náročnosť objektu, v súčasnosti hľadá zhotoviteľa stavebných prác. Na realizáciu projektu sa plánuje uchádzať o dotáciu. Pre TASR to uviedla Patricia Šefranová z kancelárie primátora mesta.



Telocvičňa ZŠ Hviezdoslavova ostala počas predchádzajúcej rekonštrukcie nezateplená, mesto chce preto realizovať projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti tohto pavilónu. V rámci prác počíta s výmenou okien, zateplením fasády i strechy či s vybudovaním nového odkvapového chodníka z riečneho štrku pre lepšie odvádzanie zrážkových vôd. Súčasťou prác má byť aj nové tepelné čerpadlo či nové LED svietidlá v interiéri telocvične.



Celkové náklady na rekonštrukciu telocvične samospráva odhaduje na takmer 265.000 eur, uchádzať sa chce o financie v rámci výzvy Environmentálneho fondu. "Znížením energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Hviezdoslavova očakávame zlepšenie energetickej klasifikácie budovy najmenej o jednu energetickú triedu a dosiahnutie plánovanej úspory primárnej energie minimálne 30 percent," priblížila Šefranová.



Mesto v rámci prípravy projektu v súčasnosti hľadá dodávateľa stavebných prác, uchádzači o zákazku sa do verejného obstarávania môžu prihlásiť do 20. mája. V prípade získania dotácie by rekonštrukcia telocvične mala po vyhodnotení tendra a podpise zmluvy so zhotoviteľom trvať približne štyri mesiace. "Vzdelávací proces by mal byť obmedzený v minimálnej miere, a to len v priestore telocvične napríklad počas výmeny okien," dodala Šefranová.