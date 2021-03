Revúca sa chce stať Mestom kultúry 2022

Revúca 31. marca (TASR) – Oživiť verejné priestory Revúcej a jej partnerských obcí v Gemeri cez umenie a kultúru je cieľom kandidatúry tohto okresného sídla na Mesto kultúry 2022. Informovalo o tom vedenie samosprávy s tým, že chcú vytvoriť akúsi „obývačku na ulici“, ktorá motivuje obyvateľov vymaniť sa z pasivity konzumnej spoločnosti a takzvanej „papučovej kultúry“.



„Revúca využila príležitosť podať kandidátsky projekt na Mesto kultúry 2022 spoločne s viacerými lokálnymi a regionálnymi partnermi. Teraz čakáme, ako Fond na podporu umenia náš projekt vyhodnotí a či postúpime medzi tri mestá, ktoré budú mať šancu projekt v priebehu roka 2021 lepšie rozpracovať a získať na to dotáciu vo výške 10.000 eur,“ povedal primátor Július Buchta s tým, že výsledok by mali vedieť v druhej polovici mája.



Jednou z piatich nosných dramaturgických tém kandidátskeho projektu má byť sci-fi román z 19. storočia o ceste na Mesiac Hviezdoveda, ktorého autorom je Gustáv Reuss. Ďalšími témami projektu sú školstvo a pedagogika, inklúzia hendikepovaných a marginalizovaných komunít, ekológia a krajinotvorba či putovanie po tematických trasách regiónu Gemer.



„Tieto témy najviac vystihujú genius loci mesta ako súčasti regiónu a ich umelecké i kultúrne stvárnenie vie priniesť zaujímavé oživenia počas roka 2022. Plánovací proces prebiehal participačne od leta 2020 a jeho výsledkom je návrh približne 170 podujatí a akcií, ktoré by mali oživiť mesto a región Gemer v roku 2022,“ priblížila Karin Kilíková, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Revúca, ktorá bola poverená vedením prípravných prác kandidátskeho projektu.